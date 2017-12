Waarom 'buitenbeentje' Vantornout niet naar Spanje trekt: “Blijf liever thuis. Ik ben een crosser, geen wielrenner” XC

13u37 1 Photo News Veldrijden Veldrijders trekken deze periode massaal naar Spanje. Op zoek naar warmere oorden om er in betere omstandigheden te kunnen trainen. Zo vertrok heel Marlux-Napoleon Games naar Mallorca, behalve Klaas Vantornout. “Ik ben een crosser, geen wielrenner.”

“Ik heb heel mijn carrière niet anders gedaan, dus waarom zou ik nu plots wel naar Spanje vertrekken?”, klinkt het bij Vantornout. “Eerlijk gezegd heb ik wel even getwijfeld om naar mijn appartementje in Calpe af te zakken, maar dat draaide achteraf zelden goed uit. Nooit had ik het gevoel dat ik nadien echt beter terugkwam.”

“Ik ben geen wielrenner die constant op verplaatsing zit. Dat doe ik echt niet graag. Ik ben een crosser. Laat mij maar thuis vertoeven, in mijn vertrouwde omgeving”, ging de 35-jarige West-Vlaming verder. “Het is hier in België nu wel een dramatische week geweest om te trainen, maar in Mallorca is het nu ook niet ideaal”, aldus Vantornout. Klopt, Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt moesten er woensdag door het slechte weer zelfs in een garage op de rollen trainen.

