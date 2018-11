Waar blijft de echte Van Aert? Wereldkampioen vindt nog altijd de weg naar het succes niet Marc Ghyselinck

12 november 2018

08u26

Bron: Eigen berichtgeving 0 Veldrijden Waar is de grote Wout van Aert gebleven? De vraag klinkt elke week een beetje luider. Na alweer een overwinning van Mathieu van der Poel. En nadat Wout van Aert nog maar een keer in het verlies is gereden. Ook in Gavere opnieuw. Er komen andere tijden, Van Aert wil het graag geloven. Alleen weet hij niet zo goed wanneer.

Wout van Aert kwam zaterdag niet aan de start in Niel, waar Mathieu van der Poel won. Hij had daar spijt van, zei Van Aert, achteraf bekeken. Maar gisteren was er de cross in Gavere en daar kon/mocht Van Aert natuurlijk niet ontbreken. Hij finishte derde, vijfendertig seconden achter Van der Poel en elf seconden achter Toon Aerts.

