Vreugdevol nieuws: Jolien Verschueren mikt na hersentumor nog deze winter op comeback in het veld GVS

09 juni 2019

11u12 24 Veldrijden “Nog dit najaar wil ik opnieuw een rugnummer opspelden. Dat zal wellicht de grootste overwinning uit mijn carrière zijn.” Jolien Verschueren (29) werd in april van vorig jaar getroffen door een hersentumor, maar wil nog komende winter haar comeback vieren.

In april vorig jaar werd bij de renster van inmiddels Pauwels Sauzen-Bingoal vastgesteld dat een eerst onschuldig klein gezwel fors was gegroeid. Via een operatie werd het gezwel verwijderd, waarna bleek dat de tumor kwaadaardig was. Verschueren onderging nog twee hersenoperaties, zeven weken bestraling en een dagelijkse chemokuur.

“Er hangt bij ons thuis in Kruishoutem een kalender aan de muur”, vertelt ze op de website van Pauwels Sauzen-Bingoal. “Daarop wordt duchtig doorstreept wat voorbij is. Ik heb nog een paar sessies voor de boeg, maar kijk nu beetje bij beetje uit naar het einde. Er waren zoveel vraagtekens. Wat was er nog mogelijk? Wat zou er in de toekomst nog mogelijk zijn? Een hersenoperatie op zich is al niet evident. Maar ik ben blijven geloven. Zo heb ik ook altijd mijn sport aangepakt.”

Kracht in de benen

Intussen stelt Verschueren het goed, in die mate zelfs dat ze aan een comeback denkt komende winter. “De chemo heeft steeds minder impact op mijn fietsprestaties. Ik voel zelfs al eens een beetje kracht in de benen als ik een hellinkje oprijd. Ik heb het besproken met de oncoloog. ‘Als je opnieuw competitief wil crossen, dan mag het’, vertelde hij me. ‘Maar besef van welk niveau je komt en wat je hebt meegemaakt. Niemand kan inschatten welk niveau je ooit nog kan halen.’ Maar ik wil het wel. Dank aan mijn team ook om me die kans te geven. Zowel Pauwels Sauzen-Vastgoedservice als nu Pauwels Sauzen-Bingoal hebben me nooit laten vallen. Huidig teammanager Mettepenningen geeft me een jaar de tijd om opnieuw rustig te verkennen wat kan en niet kan. Ik ben iedereen ontzettend dankbaar.”

Er waren zoveel vraagtekens. Wat was er nog mogelijk? Wat zou er in de toekomst nog mogelijk zijn? Een hersenoperatie op zich is al niet evident. Maar ik ben blijven geloven. Zo heb ik ook altijd mijn sport aangepakt

Ze wil eind augustus terugkeren in de Mountainbike van Vlaanderen, een driedaagse MTB-wedstrijd in eigen regio. “En in september wil ik opnieuw crossen. Wellicht start ik met een paar B-wedstrijden, maar ik wil later op het seizoen zeker ook opnieuw proeven van een A-cross.” Toch doet Jolien zelf ook een oproep naar al haar fans. “Verwacht alsjeblief niets! Natuurlijk wil ik het beste van mezelf geven. Maar ik start met één intentie: niet gedubbeld worden. Jaren geleden heb ik ook op dezelfde manier de switch van het recreatieve naar het profcircuit gemaakt. Genieten wordt het doel en er opnieuw bij zijn, is wellicht al de grootste prestatie uit mijn carrière.”