Voorstelling Telenet-Baloise Lions: Aerts mikt op klassementen, Hermans wil proeven van het werk op de weg JSU/DMM/GVS

31 augustus 2019

19u35 0 Veldrijden Drukte op de Balenberg. Daar werd Telenet-Baloise Lions voorgesteld aan het publiek. Toon Aerts blijft het speerpunt van de ploeg. Sven Nys de grote figuur die alles in goede banen probeert te leiden.

Mathieu van der Poel die later in het veld komt en Wout van Aert die noodgedwongen even de crossfiets moet laten staan. Het opent perspectieven voor Belgisch kampioen Toon Aerts en z’n team Telenet-Baloise Lions. Op de ploegvoorstelling kwam Aerts even z’n zeg doen bij VTM. “Volgende week zijn we in Eeklo aan de eerste cross van het jaar toe. We hebben er zien in. We zullen zien wie waar staat, maar ik heb een goeie zomer achter de rug. Ik probeer altijd in juni goed te zijn, maar dat viel dit jaar een beetje tegen op het BK tijdrijden. Toch werd ik vierde in de Ronde van België.”

“Dat Mathieu en Wout pas later in het seizoen stappen opent inderdaad perspectieven. Vooral qua klassementen. De omlopen van het BK en WK passen niet honderd procent in mijn kraam, denk ik. Dus leg ik me vol toe op die klassementen. Als ik van september tot februari constant kan presteren, dan liggen daar wel mogelijkheden”, aldus Aerts.

Bekijk hier het interview met Aerts:

Hermans: “Het kriebelt, al wordt het ook speciaal om de ploeg na 15 jaar achter me te laten”

Sven Nys: “Toon heeft al bewezen dat hij op een goeie dag het duel met Mathieu kan aangaan”