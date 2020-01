Voor de eer en de portemonnee: een eerste Belgische crosstitel maakt financieel een wereld van verschil Marc Ghyselinck & Bart Audoore

08 januari 2020

04u00 0 Veldrijden Wie zondag op Antwerpen Linkeroever Belgisch kampioen wordt, wint niet alleen in aanzien, maar ook in de portemonnee. Mannen als Iserbyt, Sweeck of Vanthourenhout, die nog geen BK-titel op hun palmares hebben, kunnen hun startgeld minstens verdubbeld zien worden.

“De dag dat je Belgisch kampioen wordt, word je een andere renner”, zegt Sven Nys. “Het is de erkenning van een carrière. Eén die je kunt verzilveren bovendien”, zegt Jef Van den Bosch.

Nys is de ploegleider van Toon Aerts, Van den Bosch is zijn manager. Toon Aerts werd op zondag 13 januari 2019 Belgisch kampioen in Kruibeke. Aerts kreeg van zijn baas Sven Nys meteen een verbeterd contract. En zijn startgeld verdubbelde. Van 3.000 euro per cross vóór Kruibeke, naar 6.000 euro erna.

Aerts was al een keer Europees kampioen. Hij won in 2016 in Pontchâteau. Maar dat was van nul en generlei waarde. “Het Europees kampioenschap is een uitvindsel van de UCI, daar gaat niemand een renner beter voor betalen”, zegt een organisator.

Met zijn Belgische titel schoot Aerts meteen naar de top. “Hij zit nu aan het tarief dat vroeger enkel een wereldkampioen kreeg betaald. Nys heeft nooit meer dan 6.000 euro startgeld per cross gevraagd”, zegt een andere organisator.

Wout van Aert speelt, met Mathieu van der Poel, in de allerhoogste categorie. Van Aert krijgt 10.000 euro startgeld, Van der Poel 12.500 euro. Of 15.000 euro, als hij een zogenaamde losse cross rijdt, zoals de Weversmiscross in Otegem, op maandag na het Belgisch kampioenschap.

Ze zeggen dat hij kansloos is op het BK. Lukt het Wout van Aert toch om zondag voor de vierde keer Belgisch kampioen te worden, dan blijft zijn startgeld onveranderd, leert een rondvraag bij organisatoren nog.

Een tweede Belgische titel zal ook voor Aerts niet veel meer veranderen, klinkt het bij de organisatoren. “Of het moest zijn dat Aerts plots veel meer volk meebrengt naar de cross. Nys bracht twee of drie supportersbussen mee. Aerts vult met moeite een klein busje.”

Een ander verhaal is het voor Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout of Eli Iserbyt, wanneer een van hen zondag Belgisch kampioen wordt. Dan zal gelden wat voor Aerts gold, dat hun startgeld op zijn minst zal verdubbelen. Voor Sweeck wordt dat 5.000 euro in plaats van 2.500 euro. Iserbyt, een eerstejaarsprof, krijgt nu 1.250 euro startgeld per cross. Ook voor hem maakt een Belgische titel een wereld van verschil.

Loon: ander verhaal

En daar stopt het niet. “Het effect van een titel werkt een hele tijd na. Je profiteert daar nog jaren van”, zegt Klaas Vantornout. Hij werd Belgisch kampioen in 2013 (Mol) en 2015 (Erpe-Mere). “Stel dat je eerst 2.000 euro startgeld kreeg en na je titel 5.000 euro, dan zal je nadien nooit meer naar die 2.000 zakken. Ook als je de trui niet meer draagt, zal je altijd nog 4.000 of 3.500 euro waard zijn. Met je loon is dat anders: als je wat minder presteert, staan de ploegen er even snel om je contract weer in negatieve zin aan te passen.”