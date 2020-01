Vijf zaken die u moet weten over Laurens Sweeck, de nieuwe Belgische veldritkampioen XC

12 januari 2020

18u20 0 Veldrijden Laurens Sweeck veroverde in Antwerpen de nationale driekleur. Vijf dingen die u moet weten over de nieuwe Belgische kampioen in het veld.

Koersfamilie

Laurens Sweeck komt uit een koersfamilie. Zijn grootvader Alfons ‘Fokke’ was een meer dan degelijk profwielrenner in de periode 1959-1962. Hij won onder meer een etappe in de Vuelta en het eindklassement in de Ronde van België (allebei in 1960). Vader Stefan heeft eveneens een tiental jaren gekoerst, zij het op een iets bescheidener niveau. En ook Laurens’ tweelingbroer Diether en oudere broer Hendrik zijn actief in het veldrijden.

Belgisch kampioen in elke categorie

Belgisch kampioen bij de nieuwelingen, bij de junioren, bij de beloften en nu bij de profs. Sweeck maakte op het strand van Sint-Anneke de cirkel rond. Hij heeft nu BK-titels in élke categorie op zak.

Eén klassementscross gewonnen

Sweeck zette in 2015 zijn eerste veldritseizoen als prof in met een klinkende zege in het Zwitserse Baden. Intussen zit hij aan veertien profoverwinningen, waarvan één zege in een klassementscross. In 2016 won Sweeck in Sint-Niklaas de slotmanche van de Bpost Bank Trofee, de huidige DVV Verzekeringen Trofee.

Eenmaal top vijf op WK

Sweeck kon op het WK nog nooit een podiumplek veroveren. Zijn beste resultaat op een WK? Vijfde, vorig jaar in Bogense. In 2018 finishte hij als achtste, in 2017 werd hij zesde en in 2016 kwam hij als zevende over de streep.

Succes in Pelt

Sweeck zakt maar al te graag af naar de cross in Pelt. De veldrijder schreef er zowaar de laatste vier edities op zijn naam. Sven Nys is met zes overwinningen de recordhouder in Pelt.