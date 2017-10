Vier op vier voor Kaptheijns in Superprestige 16u05

Bron: Belga 0 BELGA Veldrijden Maud Kaptheijns heeft in Ruddervoorde de vierde manche in de Superprestige gewonnen. De Nederlandse haalde het voor haar landgenote Lucinda Brand. Sanne Cant werd derde.

Het was de Nederlandse Lucinda Brand die snel van leer trok in de beginfase en er de pees op legde. Maud Kaptheijns, die zaterdag ten val kwam in de GP van Brabant en een diepe vleeswonde opliep aan de knie, moest even naar adem happen, en zou de wedstrijd - in tegenstelling tot de voorbije crossen - niet al meteen in handen nemen.



Kaptheijns moest ondergaan en fietste rond vierde, vijfde positie. Iets voor halfweg cross snelde Cant weg en nam ze enkele lengtes op een groepje met Brand, Kaptheijns en Worst. Het was Brand die op de lange rechte stroken haar kracht wist uit te spelen en op het wiel van Cant zou komen.



Niet veel later sloot ook Kaptheijns aan en viel het even stil waardoor ook Worst in de voorlaatste ronde voorop raakte. Meteen daarop versnelde Brand en Cant zag het gevaar. Ze dichtte het kloofje, de laatste ronde begonnen we met vier koplopers. Cant probeerde nog wel, kwam als eerste uit de laatste zandstrook, maar Kaptheijns vond nog een laatste adem en ging haar voorbij op het stuk asfalt in een sprint die er geen was omdat de wereldkampioene al snel het hoofd zou buigen en vrede zou moeten nemen met een derde stek, want ook Lucinda Brand zou haar nog voorbij snellen.



Kaptheijns verstevigt haar leidersplaats in het klassement met een vier op vier en telt nu 60 punten, negen meer dan Cant. Annemarie Worst is derde met 46 punten.

"Had niet gedacht dat ik hier kon winnen"

"Deze zege had ik echt niet verwacht", sprak Kaptheijns na afloop. Kaptheijns liep zaterdag in de GP van Brabant een diepe vleeswonde op aan de knie nadat ze ten val was gekomen in een wedstrijd die ze wel won. Ze kreeg vijf hechtingen in het ziekenhuis, maar startte gewoon in Ruddervoorde. "Ik had geen last van die blessure", zei ze, "dat is zeker geen excuus, het is ook uitstekend gehecht. Alleen had ik vandaag gewoon de benen niet, vooral niet in de beginfase was het zwoegen. Gelukkig kon ik in het slot terugkomen op de leiders. Ik win hier puur op karakter, want ik had niet de benen. Dit maakt me ontzettend blij."



Wereldkampioene Sanne Cant toonde zich na afloop tevreden met de stijgende conditie. "Het loopt elke week beter", zei ze, "maar ik zou natuurlijk wel graag nog eens winnen (het is van 7 oktober in Meulebeke geleden dat ze mocht juichen, red). Ik maak mee de wedstrijd, maar in die laatste zandstrook in de laatste ronde verlies ik mijn vertrouwen en maak ik fouten. Dat is jammer. Daar verloor ik de sprint al tegen Maud. Toen ze daarna aanzette op het rechte stuk asfalt richting finish, was het over en out bij mij."



Lucinda Brand werd tweede. "Ik ben zeer blij dat ik dit al kan tonen in mijn derde cross van dit seizoen", stelde ze, "het loopt echt goed en ik wil graag verder doen op dit elan."

Jens Dekker wint bij beloften

Jens Dekker won bij de beloften. De Nederlander van Beobank-Corendon haalde het voor zijn landgenoot Sieben Wouters. Toon Vandebosch werd derde. Geen Tom Pidcock en Thijs Aerts aan de start in Ruddervoorde, maar wel 64 andere beloften. De beginfase werd gekleurd door Jens Dekker, Sieben Wouters, Maik van der Heijden en Toon Vandebosch. Jens Dekker, duidelijk in zijn sas op het vernieuwde parcours in Ruddervoorde, schudde enkele versnellingen uit zijn benen en zou zijn metgezellen achter laten. Ronde na ronde bouwde hij zijn voorsprong uit en soleerde hij naar de zege. "Ik groei stilaan naar mijn topvorm", aldus Dekker na afloop. "Vandaag voelde ik echt veel 'power' in de benen en kon ik het verschil maken op de lange, rechte stukken en het zand."



Voor Dekker is het zijn derde overwinning in de Superprestige, eerder won hij ook in Gieten en Zonhoven, vorige week startte hij niet in Boom. Dankzij zijn tweede plaats behoudt Sieben Wouters zijn leidersplaats in het klassement. Hij telt nu 40 punten, vijf meer dan zijn landgenoot Jens Dekker, die tweede staat. Toon Vandebosch bezet de derde stek met 42 punten.

Kamp primus bij junioren

Ryan Kamp won dan weer bij de junioren. De Nederlander klopte in de sprint de Tsjech Tomas Kopecky. Niels Vandeputte mocht mee op het podium als derde. Kopecky voelde zich duidelijk in zijn sas op het vernieuwde parcours van Ruddervoorde en ging bij de start al meteen hevig tekeer. Hij nam enkele lengtes en Ryan Kamp kreeg het gaatje niet meteen gedicht. Pas toen de Tsjech kreeg af te rekenen met materiaalpech wist de Nederlander hem voorbij te snellen en nam hij ook de kop.



Maar alleen op kop rijden in Ruddervoorde met de felle wind was niet evident en Kopecky keerde terug. In een spannende finale speelden ze voortdurend haasje-over en er zou uiteindelijk gesprint worden om de zege. Daarin toonde Kamp zich de snelste van de twee. Kamp werd zaterdag ook al tweede in de GP van Brabant en won de voorbije week de Nacht van Woerden. Eerder dit jaar was hij ook de sterkste in de Superprestige in Gieten en won hij de Bricocross in Eeklo. Hij staat nu derde in het klassement van de Superprestige met veertig punten, drie minder dan de nieuwe leider Tomas Kopecky. Vorige week nam Kamp niet deel aan de manche in Boom. Bij de junioren tellen enkel de zeven beste uitslagen mee voor het eindklassement en zijn er nog dubbele punten te verdienen in Hoogstraten en Middelkerke.



Bij de nieuwelingen was Thibau Nys aan het feest. Hij haalde het in de sprint voor zijn ploegmaat Jetze Van Campenhout. Yorben Lauryssen vervolledigde het podium.