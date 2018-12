VIDEO. Wat een pech: Van der Poel vertrekt voor nieuwe solo in Diegem, maar knalt dan vol op steward die bril wilt oprapen TLB

30 december 2018

20u30

Bron: Play Sports 1

Opschudding in de Superprestigecross in Diegem. Mathieu van der Poel was na een moeilijke start helemaal voorin koers verschenen, maar de Europese kampioen kwam dan vol in botsing met een steward. De man was net op het moment dat de Nederlander passeerde een bril aan het oprapen, zo gaf hij aan voor de microfoon van Sporza. “Twee jongen gasten smeten een bril weg. Ik heb die opgepakt en weggegooid maar Van der Poel kwam aangereden. Hij reed vol tegen me aan. En die gasten liepen natuurlijk nadien weg. De klap was enorm.”

De schade lijkt gelukkig mee te vallen bij Van der Poel. De Europese kampioen tastte even naar de nek, maar sprong meteen weer op zijn fiets en reed in sneltempo naar leider Michael Vanthourenhout toe. Lang wachtte Van der Poel daarna ook niet om weer te versnellen en Vanthourenhout zo achter te laten.

De botsing in beeld:

Brute pech! @mathieuvdpoel is nu zelfs te snel voor de stewards 😱 #SPDiegem pic.twitter.com/SMrqqL1Upc SuperprestigeCX(@ SuperprestigeCX) link

Ook verderop in de wedstrijd ging het nog even mis voor Van der Poel. De Nederlander bleef achter een nadarhek haken en daarbij liep hij een gescheurde broek en een snijwonde op:

Ook Tim Merlier bleef niet gespaard van pech: de West-Vlaming struikelde over het eerste balkje en belandde dan vol op de laatste hindernis

Auw, dat ziet er pijnlijk uit @MerlierTim 🤕 #SPDiegem pic.twitter.com/zQiL9FpICo SuperprestigeCX(@ SuperprestigeCX) link