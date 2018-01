VIDEO: Van Avermaet toont zijn kunstjes als veldrijder en ploetert op stage in het zand MDB

14u53

Bron: Instagram 0 Instagram

Alle Belgische veldrijders prepareren zich momenteel op het harde werk dat zondag geleverd moet worden tijdens het BK in Koksijde. Daar waar het zand primeert. Maar ook Greg Van Avermaet doet zijn duit in het zakje. De Belgische kopman van BMC voor het klassieke werk bereidt zich momenteel op stage voor in Calpe en daar had de olympische kampioen even tijd om zich wat uit te leven in het zand. Hij doet het daarbij trouwens verre van slecht.