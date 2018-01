VIDEO: Van Aert verkent WK-parcours: "Dit moet me wel liggen" DMM DNR en MGA

26 januari 2018

13u30 6

De laatste rechte lijn richting het WK veldrijden is ingezet. De Belgische selectie is met een ministage op de WK-site in Valkenburg ruim één week voor de afspraak al een eerste keer ter plaatse. De zeven geselecteerde profs en vijf van de zes elite dames namen gisteren hun intrek in het plaatselijke Landal Park. Alleen de wat grieperige Sanne Cant gaf forfait. "Sanne wilde alsnog afzakken naar hier, maar daar doet ze misschien meer kwaad dan goed mee", aldus bondscoach Sven Vanthourenhout. "Dus adviseerde ik haar thuis uit te zieken."

De zeven mannen delen één bungalow, de vijf dames een andere. Deze voormiddag staat een verkenning van het loodzware parcours op het menu (zie beelden hieronder), waarna de ministage wordt afgesloten met een gezamenlijk middagmaal en een persmoment. "Een goed initiatief", noemt Van Aert het. "Meer dan een week voor het WK is iedereen nog rustig. Ideaal om bepaalde dingen eens door te praten, zodat we met zijn allen op dezelfde golflengte zitten."

Wout Van Aert is tevreden met het WK-parcours in Valkenburg. De man die volgend weekend zijn derde wereldtitel op rij kan pakken reed vanmorgen een eerste keer door de modder van de Cauberg, en stelde vast dat het parcours loodzwaar ligt. "Dit moet me wel liggen", klonk het voor onze camera. "Van mij mag het héél zwaar worden, zolang ik maar met die wereldtitel naar huis ga

Na de ministage gaat het voor de laatste wereldbeker-cross van het seizoen richting Hoogerheide. Het WK veldrijden staat gepland op zondag 4 februari.

