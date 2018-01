VIDEO: Van Aert laadt op stage met enkele stevige spurtjes de batterijen op in het Griekse Loutraki MDB & DNR

12u11

Bron: Eigen berichtgeving 9 Nico Dick Wout van Aert in een spurtduel.

De koude en de regen van de veldrit in Baal op 1 januari lijkt Wout van Aert al helemaal verteerd te hebben. In het Griekse Loutraki haakte de wereldkampioen veldrijden zijn wagonnetje aan bij de volledige wegploeg van Willems Veranda's Classic. In de ochtend stond er een 'Core Stability Training' op het programma en daarin deed sponsor Luc Versele (Crelan) vrolijk aan mee. Nadien trokken de renners de baan op om onder de Griekse zon het beste van zichzelf te geven. Zo perste Wout van Aert er bijvoorbeeld nog enkele stevige spurten uit zijn kuiten.