VIDEO: Van Aert klieft nu al autoritair door het Koksijdse zand

12u35

De jeugd kijkt bewonderend toe wanneer @woutvanaert passeert. Nog snel even stelen met de ogen voor het BK...

De nieuwelingen en juniores beginnen straks aan hun Belgisch kampioenschap, maar op de strijd bij de profs is het nog één dagje wachten in Koksijde. In afwachting daarvan liet Wout van Aert zich vandaag wel al bewonderen in het mulle zand aan de Noordzeekust.

De wereldkampioen reed net voor de wedstrijd bij de eerstejaarsnieuwelingen enkele verkenningsrondjes en deed dat duidelijk met bravoure. Klievend door het zand konden enkele jeugdrenners alleen maar met bewondering toekijken naar de man die morgen wellicht zijn derde Belgische titel bij de profs pakt. Of verrassen Sweeck en Aerts toch nog?

