VIDEO: Van Aert ging vandaag BK-parcours verkennen: "Al jaren hetzelfde liedje" DMM & TLB

17u55

Bron: VTM Nieuws 51 VTM Nieuws . Veldrijden Wie doet Wout van Aert morgen wat? Het is de voornaamste vraag in aanloop naar het BK wielrennen in Koksijde. De wereldkampioen ging vandaag alvast het parcours verkennen en dat verliep vlot, zo zag VTM.

De wereldkampioen reed net voor de wedstrijd bij de eerstejaarsnieuwelingen enkele verkenningsrondjes en deed dat duidelijk met bravoure. Klievend door het zand konden enkele jeugdrenners alleen maar met bewondering toekijken naar de man die morgen wellicht zijn derde Belgische titel bij de profs pakt.

"Ik voel me goed. Het is lang geleden dat ik nog met een crossfiets heb getraind, maar het vlot voorlopig", zei Van Aert, die afgelopen week een (weg)stage afwerkte in Griekenland. "Dat ik de topfavoriet ben? Ach, het is al jaren hetzelfde liedje. Wanneer de koers begint, koersen we weer zoals anders. Vooraf is het altijd een leuk spelletje."

Photo News

Photo News

Photo News

Photo News

Photo News

Photo News

Photo News

Photo News

Photo News