VIDEO: Tim Merlier verkent voor ons zwaarste Koppenbergcross ooit: "Hier ben ik bang van" Mathieu Goedefroy

14u41 0

De vernieuwde Koppenbergcross belooft morgen een van de zwaarste veldritten ooit te worden. Maar liefst tien keer wagen de renners zich aan de mythische klim. All the way. Man van de streek Tim Merlier is er warempel bang van. "En dan hebben we nog geluk met het weer, anders was dit onmenselijk", vertelde de ploegmaat van Wout Van Aert aan onze videoman, nadat hij speciaal voor ons met een Go Pro het parcours was afgereden.

