VIDEO: Thibau Nys laat zijn straffe kunstjes zien en daagt zijn vader uit: "Jij krijgt je voorwiel er nog niet op" Mike De Beck

19u27

Bron: Één 43 RV

Op 1 januari moest hij in Baal nog de duimen leggen voor Dante Coremans, maar Thibau Nys schittert tegenwoordig vooral op de buis. In de nieuwste reeks DNA Nys op één draait alles rond de ondertussen al 15-jarige zoon van Sven Nys. En dat hij wel overweg kan met zijn tweewieler toont Thibau in een voorproefje van de aflevering van vandaag. Daarin is te zien hoe Thibau tracht om op een picknicktafel te springen. Aanvankelijk lukt het hem niet, maar als zijn vader hem wat treitert is Thibau vastbesloten om zijn missie te doen slagen. "Jij krijgt je voorwiel er nog niet op", deelt Thibau een prik uit naar zijn vader. Die kijkt alleen maar vol bewondering naar de kunstjes van zijn zoon. De tweede aflevering is vandaag te zien vanaf 22u20.

Thibau Nys toont zijn strafste kunsten aan zijn vader. 😲#DNANys, vanavond om 22.20u! pic.twitter.com/bQwO6do9OQ één(@ een) link