VIDEO. Succes voor IKO-Beobank: Aaron Dockx is eerste Belgische kampioen bij eerstejaars nieuwelingen, Cortjens domineert bij junioren

Succes voor IKO-Beobank: Aaron Dockx is eerste Belgische kampioen bij eerstejaars nieuwelingen, Cortjens domineert bij junioren

12 januari 2019

14u25 0 Veldrijden Succes bij de junioren voor IKO-Beobank. Ryan Cortjens - de man die vooral in de kerstperiode domineerde en al 9 zeges pakte dit seizoen - won in Kruibeke voor Witse Meeussen en Thibau Nys. Voor Cortjens is het de tweede Belgische titel nadat hij eerder al Belgische kampioen werd bij de tweedejaars nieuwelingen in Oostende.

De aanvangsfase van de wedstrijd werd bij de junioren gedomineerd door een trio en daarbij niet van de minsten. Cortjens kreeg in zijn raid naar de tricolore gezelschap van Witse Meeussen en Thibau Nys. De zoon van Sven startte sterk en haalde in de modder van Kruibeke even zijn techniek boven om naar de kop van de wedstrijd te flitsen. Dat lukte, maar op een schuin kantje ging Nys zelf de fout in. De renner van Telenet-Fidea kwam in het decor terecht en moest daardoor Meeussen en Cortjens laten rijden. Die laatste zei bij het ingaan van de tweede ronde ook ‘adieu’ aan Meeussen. Cortjens bleef op de macht doorgeven en was in Kruibeke vooral fysiek de beste. Nys verzeilde in de achtergrond door foutjes steeds meer in de problemen. Daardoor werd snel duidelijk dat de tweede plaats naar Meeussen zou gaan. Nys bolde uiteindelijk als derde over de streep.

Aaron Dockx is eerste kampioen bij de eerstejaars nieuwelingen

De eerste Belgische kampioen in Kruibeke is gekend. Bij de eerstejaars nieuwelingen haalde Aaron Dockx (IKO-Beobank) het in de strijd om de driekleur voor een zestigtal andere leeftijdsgenoten. Een omvangrijk peloton dus. Dockx won voor Niels Ceulemans (Callant-Doltcini) en Kinay De Moyer (Acrog-Pauwels Sauzen).

Met Dockx maakte de torenhoge favoriet het meteen waar. In de eerste van drie af te leggen ronden zorgde de jongeman uit Rijkevorsel voor duidelijke afscheiding. Enkel Kinay De Moyer kon in de buurt van de topfavoriet blijven. Een duel leek in de maak, onder meer door het zware parcours. Op een glibberige passage verloor de koploper wat tijd en daardoor bleef er de druk op de ketel zitten. Toen De Moyer zich na de tweede ronde toch gewonnen moest geven, kwam een sterke Niels Ceulemans opzetten vanuit de achtergrond. Dockx weerstond en bleef de hele wedstrijd aan de leiding rijden. Het neefje van voormalig Lotto-renner Gert Dockx hield aan de meet een dertiental seconden voorsprong op Ceulemans.

Tegelijk reden ook de meisjes nieuwelingen hun wedstrijd. Van de 17 deelnemers was Sterre Vervloet (Vondelmolen Cycling Team) de beste. Zij reed net als Dockx de hele wedstrijd solo aan de leiding. Kiona Dhondt en Chloë Van den Eede vervolledigden het podium.

Aaron Dockx: “Ik ben superblij, dit is mijn 21ste zege op 22 wedstrijden”

Aaron Dockx was de verwachte winnaar bij de nieuwelingen. “Het is mijn 21ste zege op 22 wedstrijden, dus ik had wel gehoopt om hier vandaag te winnen. Toch verloor ik net vorige week een eerste keer en daardoor was ik een klein beetje onzeker. Ik ben super blij met deze titel. Het bleef lang spannend omdat Kinay goed druk bleef zetten. Ik denk dat hij zonder zijn mechanische pech misschien wel terugkomt. Het parcours was ook enorm glibbering. Er was één schuine kant waarop ik in twee van mijn drie passages ten val kwam. Gelukkig had de rest het daar ook niet makkelijk.”