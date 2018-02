VIDEO: Nederlandse selectie verkent het WK-parcours, Van der Poel: "Amai!" DMM en MG

02 februari 2018

Het WK veldrijden in Valkenburg nadert met rasse schreden. De meeste profs zijn intussen ook op en rond de Cauberg neergestreken. Reden te meer voor de Nederlandse selectie - met topfavoriet Mathieu van der Poel op kop - om eens even een kijkje te nemen op het parcours. Daarbij is vooral de eerste afdaling aangestipt, die ligt er vervaarlijk bij. Van der Poel heeft er voorlopig één woord voor: "Amai". Kijk en oordeel zelf.