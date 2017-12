VIDEO: Meeusen en co onstnapten in Overijse aan catastrofe: deze dronken fan ging bijna met de hoofdrol lopen Mike De Beck

16u24 0 RV

Mathieu van der Poel was alweer de protagonist in de 'Moeder aller Crossen', maar het scheelde niet veel of een dronken fan ging met de hoofdrol lopen. Tijdens de Druivencross in Overijse stond er alweer geen maat op Van der Poel die al naar zijn 17de zege van het seizoen stormde. Voor de tweede plek was het wel nog spannend. Terwijl Toon Aerts, Corné van Kessel, Tom Meeusen, Eli Iserbyt en co volop in de strijd waren voor een podiumplek werden ze ei zo na gestopt door een dronken fan. De supporter dacht het parcours nog net te kruisen voordat de coureurs eraan kwamen. Hij gleed echter uit in de modder en veroorzaakte zo bijna een valpartij. Gelukkig bleef die maar net uit.

Lees ook: Van der Poel overklast tegenstand ook in Overijse en ziet strijd om tweede plaats zelfs nog op tv