VIDEO. Dolle taferelen bij thuiskomst Toon Aerts: " 'k Heb den Toon zien crossen in de wei!"

13 januari 2019

21u50

Bron: VTM/HLN 0 Veldrijden Toon Aerts is de nieuwe Belgische kampioen veldrijden en dat gaat uiteraard gepaard met een feestje in thuisbasis Rijkevorsel. HLN was er bij en legde dolle taferelen op de gevoelige plaat vast. VTM-journalist Merijn Casteleyn sprak hem nog even voor zijn vertrek uit Kruibeke. “Ik ga zeker mee feesten met de supporters. Om hen te bedanken en om nog even te genieten van vandaag.”

Café Den Booze werd overrompeld door honderden uitzinnige veldritsupporters om de Belgische titel van Toon Aerts bij de profs en Aaron Dockx bij de nieuwelinge te vieren. De sfeer zat er meteen in en toen dé kampioen Toon Aerts de zaak binnenkwam, was het hek helemaal van de dam. En toen werden de vaten aangesloten voor één lange feestnacht.

Dirk Adriaensen van Wielervrienden William’s Place was samen met meer dan honderd andere supporters van de club met de bus naar Kruibeke getrokken. “Het was een geweldige sfeer van in het begin”, lacht Dirk. “Toen Wout even weg reed, dachten we dat het gedaan was. Maar Toon bleef zichzelf en kwam terug en ineens reed hij weg. Een onbeschrijfelijk gevoel. Echt kippenvel. Dan hem zien glunderen op dat podium. Echt prachtig. Maar ook het ontvangst hier in Den Booze was meer dan geweldig. Ik vrees dat het een kort nacht zal worden en gelukkig hebben we morgen verlof genomen (grijns).”

Twee vaten van Toon en Thijs Aerts, nog eentje van de sponsor en ook Aaron Dockx zelf trakteerde er nog eentje. Dan kon uiteraard de gemeente zelf ook niet achterblijven en dus trakteerden burgemeester Dorien Cuylaerts, schepen Bob van den Eijnden en sportschepen Nathalie Cuylaerts ook maar een vat. “We zijn echt enorm fier. Twee kampioenen op één weekend. Het kan voor ons klein dorpje niet op. We zullen ze later zeker nog op de gepaste manier huldigen.”