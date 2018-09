Vervecken over beperkter veldritprogramma Van der Poel en Van Aert: "Misschien moeten we daar gewoon trots op zijn" Bart Audoore

21 september 2018

11u48 2 Veldrijden De Wereldbeker veldrijden trapt dit weekend af zonder Mathieu van der Poel. Wout van Aert geeft straks forfait voor drie van de acht Superprestigemanches, in de DVV-trofee mist hij zelfs vijf van de acht crossen. Zijn de klassementen niet meer belangrijk? Het systeem lijkt op zijn laatste benen te lopen.

Sven Nys heeft er driekwart van zijn carrière op gebouwd: 13 (!) keer eindwinnaar van de Superprestige, 7 keer eindwinnaar van de Wereldbeker, 9 keer van de GVA-, later Bpost Banktrofee. Het is heus niet zo lang geleden dat de regelmatigheidscriteriums heel erg belangrijk waren in de cross. Vandaag zijn ze gedevalueerd. Van Aert en Van der Poel, de twee crossers waar het om draait, lijken er alvast niet om te geven. Zoals de kaarten nu liggen, zal in geen van de drie klassementen echt gestreden worden om de eindzege.

“Jammer”, zegt Erwin Vervecken namens Golazo en de DVV-trofee, het klassement dat het hardst wordt getroffen. “Natuurlijk zou het leuker zijn als Wout en Mathieu al onze crossen zouden rijden, en natuurlijk hadden we graag veel strijd gezien om eindwinst, maar dit ligt niet in onze handen. Zij maken keuzes in functie van hun weg- en mountainbikecampagne. Misschien moeten we daar gewoon trots op zijn. Hun succes in de andere disciplines straalt af op de cross. Vroeger, ik heb de tijd zelf nog meegemaakt, werden veldrijders mislukte wegcoureurs genoemd. Vandaag ziet iedereen hoe hoog het niveau is.”

Veranderend landschap

Dat is zo. Dat Van Aert en Van der Poel schrappen in hun crossprogramma is onvermijdelijk, anders is presteren in de voorjaarsklassiekers of op de mountainbike onmogelijk. Het is een extra bewijs dat de huidige structuur niet meer van deze tijd is. “We leven in een veranderend landschap”, zegt Vervecken. “Twintig jaar lang draaide alles om de klassementscrossen, maar sinds drie jaar komt elke veldrit op tv, op één na, Ardooie. Zo verschuift ook het gewicht.”

“Tegelijk wil ik ook nuanceren, want verandert er voor de fans zo veel? Zo’n klassement werd enkel interessant op het einde van het seizoen, als het spannend was wie zou gaan winnen. Tijdens het jaar wil het publiek vooral strijd zien. Elke zaterdag en zondag een topcross. Of dat in een DVV-trofeecross is of in een Wereldbekermache of in een Superprestigewedstrijd is bijkomstig. Soms weten ze zelfs niet naar wat ze kijken.”

“Maar het allergrootste gevaar is dat we opnieuw een seizoen krijgen waarbij Mathieu van der Poel 80 procent van de crossen domineert. Op dat vlak ben ik vandaag optimistisch: de Wout van Aert die we vorig weekend in Geraardsbergen gezien hebben, leek op de Wout van Aert van twee jaar geleden: als hij zijn niveau inderdaad heeft opgekrikt, gaan we de komende maanden heel mooie duels krijgen.”

En de klassementen? Traditie gooi je niet zomaar overboord, maar vernieuwing staat sowieso voor de deur. De UCI broedt al een paar jaar op een hervorming. “We horen de wildste geruchten”, zegt Vervecken. “De meeste zijn onzin, maar één geluid moet je wel ernstig nemen, denk ik: het ziet ernaar uit dat de UCI de Wereldbeker wil uitbreiden.”

En omdat de UCI baas is over de internationale kalender, zal dat invloed hebben op andere wedstrijden, die zullen moeten schuiven of zelfs zullen verdwijnen. Vervecken heeft geen glazen bol, maar hij ziet nog toekomst voor de DVV-trofee en aanverwanten. “Dit is misschien een moeilijker jaar, maar volgend seizoen kan er weer helemaal anders uitzien. En cross blijft onvoorspelbaar: misschien wordt dit jaar toch heel boeiend. Een val, een keer ziek worden, een keer pech, het kan genoeg zijn om de klassementen op zijn kop te zetten.”

Vorige winter werd ook gewag gemaakt van een samensmelting van de DVV-trofee en de Superprestige, of in ieder geval van één overkoepelend regelmatigheidscriterium naast de Wereldbeker, maar dat ziet Vervecken niet snel gebeuren. “Dat is op dit moment niet aan de orde.”