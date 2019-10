Vermeersch triomfeert in Ardooie, Merlier viert rentree met derde plek XC

17 oktober 2019

16u47 0 Veldrijden Gianni Vermeersch heeft de Kermiscross in Ardooie gewonnen. De West-Vlaming van Creafin-Fristads reed in het tweede deel van de wedstrijd weg van Tom Pidcock. Wegkampioen Tim Merlier finishte als derde.

Géén man in vorm Eli Iserbyt, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck in Ardooie, Tom Pidcock en Gianni Vermeersch tekenden wél present. Belgisch wegkampioen Tim Merlier vierde dan weer zijn rentree in het veld. Ook Jelle Wallays, Lars Boom en Sean De Bie waren van de partij.

Na tien minuten gaf Pidcock er een lel op. Slechts één renner had een antwoord in huis: Vermeersch. De West-Vlaming en de talentvolle Brit maakten er nadien een spannend duel van. Het robbertje werd uiteindelijk gewonnen door Vermeersch.

Pidcock moest dus vrede nemen met een tweede plek, Merlier maakte de top drie compleet. Zaterdag staat de Superprestigemanche in Boom op het programma, zondag vindt de Wereldbekercross in het Zwitserse Bern plaats.

1. Vermeersch

2. Pidcock

3. Merlier

4. Thijs Aerts

5. Cleppe

6. Dieter Vanthourenhout