Vos mist mogelijk WK in Valkenburg

Veldritparcours herleid tot zwembad TLB

Marianne Vos (WaowDeals) komt de komende twee weken niet in actie in het veldrijden. De 30-jarige Nederlandse stapt zondag niet op de fiets in Leuven (Soudal Classics) en mist een week later ook het nationaal kampioenschap in Surhuisterveen. Het is nog onduidelijk of ze op tijd fit zal zijn voor het WK van begin februari in Valkenburg.

Vos kampt met de naweeën van een verkoudheid die ze vorige maand opliep. "We bekijken hoe Marianne herstelt. Op basis daarvan besluiten we hoe we verder gaan en welk traject we volgen richting het wereldkampioenschap veldrijden", zegt Eric van den Boom, de teammanager van Vos.

Afgelopen maandag werd Vos in Baal pas vijftiende in de Grote Prijs Sven Nys. "Ik dook als eerste het veld in, maar had al snel geen kracht meer. Alleen dankzij de steun van de supporters reed ik de race uit", verklaarde ze toen. Toen ze half december haar veldritseizoen aanvatte, sprak ze nog de ambitie uit om een achtste keer wereldkampioene te worden. Ze stond op het hoogste schavotje in 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014. Op de weg is ze drievoudig wereldkampioene en is ze de regerende Europese kampioene.

Veldritparcours herleid tot zwembad

Overmorgen staat de veldrit in Gullegem op het programma en het parcours zal er ongetwijfeld loodzwaar bijliggen. Door de overstroming van de Heulebeek staat de West-Vlaamse weide vandaag immers helemaal onder water, waardoor het parcours eerder op een zwembad lijkt. Maar desondanks zal de cross gewoon doorgaan, zo meldt Focus/WTV. Het parcours zal wel licht gewijzigd worden. De mannen elite rijden de veldrit in Gullegem niet, de vrouwen elite, elite zonder contract, beloften, nieuwelingen, junioren en dames jeugd mogen wél gaan ploeteren.

Cyclocross Gullegem gaat overmorgen zeker door. Parcours w wellicht aangepast omdat Heulebeek overstroomd is #Wevelgem #cyclocross @FocusWTV pic.twitter.com/68LNOILmCd — Nathalie Dewulf (@NathalieDewulf1) 4 januari 2018