Veldrijdster woedend na niet-selectie voor WK: "Ik viel van mijn stoel toen de bondscoach me belde" Nico Dick

22 januari 2018

21u17 20 Veldrijden Joyce Vanderbeken is ontgoocheld. En boos. De West-Vlaamse werd gepasseerd voor het WK en daar kan ze niet mee lachen. "Ik lag in balans met Karen Verhestraeten en ik heb verloren. Daar kan ik nog enigszins mee leven. Maar hoe is het mogelijk het dat Kim Van de Steene geselecteerd is?"

De 33-jarige Vanderbeken wilde absoluut haar frustratie kwijt en nam daarvoor zelf contact op met onze redactie. "Ik viel van mijn stoel toen de bondscoach me deze voormiddag belde", begint de renster van het Mahieu-Kona-Vandermeerenteam. "Ik lag in balans met Karen Verhestraeten, dat klopt. Dat Karen ziek is geweest, vertelde hij. Oké, maar ik heb ook met de gezondheid (maagproblemen, red) gesukkeld. Maar ik heb dat niet aan de grote klok gehangen. En ondertussen ben ik opnieuw beter aan het rijden. Dat moet Vanthourenhout toch ook zien? Soit, ik kan leven met die 'nederlaag'. Maar wat ik vooral niet kan begrijpen, is de selectie van Kim Van de Steene..."

Mail van bondscoach

Nochtans moet Vanderbeken toegeven dat Van de Steene ferme progressie heeft gemaakt en sportief een trapje hoger staat dan zij zelf. "Dat is zo. Maar er zijn vooraf afspraken gemaakt. Zo kregen we een mail van de bondscoach dat we minstens zes wereldbekermanches moesten rijden, wilden we in aanmerking komen voor een WK-selectie. Daar heb ik me netjes aan gehouden. Ik heb letterlijk geïnvesteerd in die buitenlandse manches."

En dat deed Van de Steene dus niet. "In geen geval. Kim heeft altijd gezegd dat haar gezin voorrang kreeg op de cross. Dat ze paste voor de buitenlandse WB-wedstrijden en niet wou uitslapen. Ze paste zelfs voor het EK en reed maar drie Wereldbekers. Alle respect. Maar Valkenburg is ook in het buitenland en daar moeten we ook overnachten. Alleen: nu kan het plots wel en komt Kim de plaats inpikken van een andere renster, in dit geval mezelf."

Verkeerde ploeg?

"Ik vind dit zo onrechtvaardig", gaat Vanderbeken voort. "Zaterdag meldde Vandesteene zich ziek af voor de cross in Zonnebeke, maar dat was dus gewoon omdat Vanthourenhout haar had laten weten dat ze moest starten in Nommay. Dit is echt niet consequent en die frustratie wil ik kwijt. Wat heb ik dan verkeerd gedaan? Is het omdat ik in een kleiner team rijd? Ik weet het niet, maar wat vaststaat is dat ik nooit eerder zo ontgoocheld ben geweest."