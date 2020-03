Veldrijdster Jolien Verschueren vindt onderdak bij nieuwe ploeg: “Wil opnieuw een stap vooruit te zetten” MDRW

19 maart 2020

15u59

Bron: Belga 0 Veldrijden Veldrijdster Jolien Verschueren zet haar carrière voort. Dat liet de 29-jarige West-Vlaamse donderdag in een persbericht weten. Verschueren had het nieuws willen bekendmaken op een persmoment, maar dat werd wegens de verspreiding van het coronavirus afgelast.

Verschueren zag op 1 maart haar contract bij Pauwels Sauzen-Bingoal niet verlengd worden. De kleuterleidster had begrip voor die beslissing, nadat ze tussen april 2018 en augustus 2019 lange tijd aan de kant stond in haar strijd tegen een hersentumor. Resultaten waren het voorbije seizoen dan ook van bijkomend belang.

Ze moest echter niet lang zoeken naar een nieuwe ploeg. “Een aantal mensen uit mijn omgeving richtten ‘VZW Never Give Up by Jolien Verschueren’ op”, liet Verschueren weten. “Zo konden we op een juridisch verantwoorde wijze een kinderdroom van mezelf in vervulling laten gaan, namelijk een eigen wielerteam. Dankzij de steun van vooral Tauris, een reus in de informatie en communicatietechnologie voor de maritieme sector, werd het ‘Tauris team’ opgericht. Ook mede dankzij de financiële en/of materiële inbreng van sportbrillen Evil Eye, publiciteitsbedrijf Logiegrafix, Ridley Bikes, Verzekeringen Quatannens-Norga en Bioracer kan ik er het komende veldritseizoen terug met volle goesting tegen aan. Het is de bedoeling terug een stapje voorwaarts te zetten.”

Verschueren zal naast haar dagtaak als kleuterleidster haar wielercarrière verder kunnen zetten op semi-professionele wijze. Ze zal normaal gezien in bijna alle topwedstrijden aan de start staan.

De tweevoudig winnares op de Koppenberg kon ook nog meegeven dat de Nederlandse journaliste José Been haar verhaal in een boek zal neerpennen. Been en Verschueren zijn beiden gewezen kankerpatiënten. “Het is de bedoeling hiermee uit te pakken op de Koppenbergcross”, besloot Verschueren haar persbericht.