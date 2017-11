Veldrijders mogen zich opnieuw uitleven in de modder: “Eindelijk! Hier word je crosser voor” XC

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photo News Veldrijden Geen snelle cross, maar opnieuw ploeteren door de modder. De Jaarmarktcross in Niel keert terug naar de roots en duikt opnieuw de weide in. Ook morgen in Asper-Gavere wordt het weer een échte vettige cross. De veldrijders zien het graag gebeuren. "Eindelijk slijk. Het was al een tijdje geleden."

Ook Wout van Aert -niet van de partij in Niel- was opgezet met een terugkeer naar het oude parcours op de Jaarmarktcross. “Ze hebben het eindelijk begrepen”, klonk het donderdag op Twitter. De wereldkampioen is de snelle omlopen beu, én hij is niet alleen. “Eindelijk modder, hier word je crosser voor", luidt het bij Corné van Kessel. "Ik kijk ernaar uit om nog eens echt te ploeteren."

"Opnieuw baggeren: leuk! Het is al een tijdje geleden dat we nog eens een echte vettige cross kregen", aldus Michael Vanthourenhout. "Volgens mij gaan er door de trage omloop nu ook andere veldrijders voorin strijden. Tof dus om het eens tegen anderen op te nemen." Vreugde in het veldritpeloton, al is er voor Vanthourenhout ook één minpuntje aan verbonden: "Eerlijk: ik finish nog altijd liever droog dan helemaal nat." (lacht)

Conclusie: hoe vettiger, hoe prettiger. Althans bij de meesten toch, sommigen zoals Laurens Sweeck blijven eerder neutraal. "Mij maakt het eigenlijk niet zo veel uit. Ik duw gewoon zo hard mogelijk op de pedalen", vertelt Sweeck. "Het is wel eens iets anders, want dit seizoen is er nog geen echte slijkcross geweest. Ook de snelheid zal een stuk lager liggen. Dus ja, ik ben er wel blij mee, al heb ik ook niks tegen een snelle omloop."

