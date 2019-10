Veldrijders in Beringen kritisch over hervormingen: “Er moet beter over nagedacht worden” DMM/TLB/JSU

26 oktober 2019

14u48 0 Veldrijden De hervormingen in veldritland zijn hét gespreksonderwerp op de eerste editie van de Ethias Cross in Beringen. Volgende week wordt wellicht bekendgemaakt dat de Wereldbeker zal uitbreiden naar zestien wedstrijden. Na de eerdere kritiek van Sven Nys zijn ook de veldrijders zelf kritisch. Onder meer Compton, Pidcock en Hermans lieten zich horen in Beringen.

Zo ook Tom Pidcock. De jonge Brit heeft het nieuws van horen zeggen, maar fronst toch de wenkbrauwen. “Naar wat ik hoor nemen ze de wedstrijden uit de handen van de organisatoren weg. Ik denk dat dat niet goed is. Ze verkopen de veldritten zo een beetje aan de hoogste bieder. Aan de andere kant zou het wel ‘nice’ zijn om in Groot-Brittannië te crossen. De vorige wereldbekermanche in Milton Keynes was een voltreffer voor de fans.”

Hermans: “Er kan beter over nagedacht worden”

Ook Quinten Hermans gaf zijn visie: “Die hervormingen... Ik zie dat niet echt zitten. Ze leggen altijd de nadruk op internationalisering, maar als ik het goed bekijk zijn er maar twee extra landen aangeduid. En dan zijn er acht manchesn in België. Ik vind dat er iets beter over kan nagedacht worden. Als de startgelden dan nog eens zouden wegvallen, dan is dat voor veel jongens het wegvallen van een soort onkostenvergoeding. In de andere klassementen ben je zeker van een startsom. Bij de Wereldbeker moet je bij de eerste dertig rijden om prijzengeld te krijgen. Dan mag er niets mis lopen of er schiet voor sommigen niets meer over.”

Compton: “Te veel wedstrijden, ik vind het niet goed”