Veldrijder Thijs van Amerongen is aan laatste seizoen bezig: "Jammer dat ik op deze manier afscheid moet nemen"

20u28

Bron: Belga 1 TDW Veldrijden Veldrijder Thijs van Amerongen (Destil-ZZPR.nl) is aan zijn laatste seizoen bezig. De 31-jarige Nederlander heeft al twee jaar lang fysieke problemen, die hem in de cyclocross belemmeren. "Ik ben niet meer in staat een heel jaar op professioneel niveau te fietsen. Na achttien seizoenen zal ik eind februari mijn carrière als veldrijder afsluiten", schrijft hij op zijn website.

"Na heel wat onderzoeken en het aanpassen van training en voeding is het gewenste effect helaas uitgebleven. Ik ga zeker verder met de zoektocht naar het probleem, maar op korte termijn wordt het helaas moeilijk", aldus Van Amerongen. "Ik vind het erg jammer dat ik op deze manier afscheid moet nemen, maar het positieve gevoel overheerst. De wielersport heeft mij veel gebracht en heeft me heel veel kansen gegeven, die ik anders niet zou hebben gehad. Daarnaast heb ik altijd met heel veel plezier getraind en geleefd voor mijn sport."

Van Amerongen werd Nederlands kampioen bij de junioren en de beloften en behoorde ook bij de elite jarenlang tot de top van Nederland. De grote successen bleven wel uit. Van 2009 tot 2016 was hij er altijd bij op het WK, maar met een negende plaats in 2013 haalde hij maar één keer de top tien. Na het nationaal kampioenschap stond hij drie keer op het podium: als tweede in 2012 en als derde in 2013 en 2014. Drie keer won hij een wedstrijd: In oktober 2014 in het Nederlandse Woerden en het Luxemburgse Konter en in november 2017 in het Oostenrijkse Lambach.