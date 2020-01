Vantornout vindt sneertje van Iserbyt “overbodig” en zet Aerts met stip op één: “Hij zal net voordeel halen uit blessure” GVS

09 januari 2020

16u30 0 BK veldrijden Niet enkel het ponton, ook het steekspel vóóraf verschaft het BK veldrijden van komende zondag extra peper en zout. Eli Iserbyt stelt de ernst van de blessure van titelverdediger Toon Aerts in vraag. “Overbodig van Iserbyt”, vindt ex-veldrijder Klaas Vantornout, tweevoudig Belgisch kampioen. “Die ribben zijn écht gebroken. Maar twijfel er langs de andere kant maar niet aan, Aerts is dé topfavoriet voor zondag.”

Iserbyt deelde drie dagen voor het BK een prikje uit. Hij uitte openlijk zijn twijfels over de blessure van Toon Aerts. “Toch wel overbodig”, vindt Klaas Vantornout. De tweevoudige Belgische kampioen is al een tijdje gestopt, maar volgt het veldrijden nog op de voet. “Aerts zijn ribben zullen echt wel gebroken zijn. Zelf heb ik het nooit meegemaakt, maar dat is geen cadeau. Zoiets verzin je niet.” Toch zet de West-Vlaming de titelverdediger met stip op één. “Ik zie Aerts er nèt voordeel uit halen. Je kan die ribben intapen en pijnstillers nemen. Bovendien kon hij in de luwte blijven trainen én kon hij even op adem komen tijdens de kerst- en eindejaarsperiode. Je mag niet vergeten: die weken zorgen voor véél slijtage. Ik zou dus niet twijfelen: Aerts is mijn topfavoriet. Ook al is dit een gouden kans voor Laurens Sweeck en Eli Iserbyt. Aerts zal nu eenmaal frisser aan de start komen.”

Vantornout weet er alles van. In 2015 kroonde hij zich voor een tweede keer tot Belgisch kampioen, nadat hij liefst zes eindejaarscrossen wegens ziekte moest laten schieten. Ook hij profiteerde van een rustperiode, maar ook bij hem werden er openlijk vragen gesteld over eventueel ‘verstoppertje spelen’. “Ik was écht ziek. Ik ga mijn plaats in de klassementen toch niet zomaar te grabbel gooien? Net zoals Aerts nu ook niet zou doen. Ik had in Erpe-Mere gewoon een superdag. Helaas kreeg ik toen veel kritiek over mij. De mensen wilden maar niet geloven dat ik echt ziek was.”

Vantornout werd er niet populairder op, en na een tweede akkefietje in amper tien dagen tijd - Iserbyt ergerde zich eerder na de Superprestigemanche van Diegem aan het koersgedrag van ploegmaat Sweeck - dreigt ook Iserbyt zieltjes te verliezen. “Of het publiek zich zondag tegen hem zal keren? Dat is mogelijk. Kijk: ook ik heb dikwijls zaken gezegd die mij niet in dank werden afgenomen. Door die kritiek steeg ik boven mezelf uit. In 2015 kroop ik met het mes tussen de tanden op mijn fiets. Iedereen dacht dat ik de weken daarvoor komedie had gespeeld, iedereen was in Erpe-Mere tégen mij. Ik haalde daar veel energie uit, ik kon daarmee om. Maar je kan daar ook aan onder doorgaan. Want je bent en blijft natuurlijk een mens.”