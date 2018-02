Vantornout na laatste klassementscross uit carrière: “Wie wil er nog zo’n ouwe rukker in het peloton?” XC

17 februari 2018

18u00

Bron: Eigen berichtgeving 71 Veldrijden Klaas Vantornout stond vandaag in de Superprestigemanche van Middelkerke voor de laatste keer aan de start van een klassementscross. “Speciaal gevoel, zeker omdat het mijn laatste wedstrijd in eigen streek was.” De West-Vlaming bolde uiteindelijk als 20ste over de streep.

De 36-jarige renner uit Torhout komt dit jaar nog in Hulst, Waregem, Lebbeke en Oostmalle in actie. Nadien is het definitief gedaan. “Het is een dubbel gevoel, want ik had mijn laatste seizoen liever anders gezien. Ik heb gewoon heel veel pech gehad en was zo niet in staat om op het podium te geraken”, luidt het.

“Dus ja, ik had liever in normale omstandigheden met de tegenstand gewedijverd. Of ik daardoor getwijfeld heb om nog een extra jaar te crossen? Misschien wel. Ik fiets nog heel graag, maar wie wil er nog een ouwe rukker van 36 jaar die geen podium kan rijden in het peloton?”, aldus een lachende Vantornout.

Voldoening uit carrière, trouwen op verjaardag

“Uiteindelijk kan ik wel met voldoening mijn carrière afsluiten. In mijn laatste seizoen hebben ze me in de ploeg geen druk opgelegd, waardoor ik mijn eigen programma kon kiezen. Dat was leuk. Daarnaast kijk ik gewoon positief terug op mijn loopbaan. Ik weet dat ik er 100% voor geleefd heb en volgens mij heb ik alles uit mijn carrière gehaald. Tweemaal Belgisch kampioen is niet niets. De eerste titel in Mol was mijn mooiste zege. De grootste ontgoocheling was dan weer de tweede plek op het WK in Louisville in 2013 (Sven Nys won toen, red.). Ik had superbenen toen. Dat was mijn beste jaar.”

Dat was het verleden, nu de toekomst. Wat na de carrière, Klaas? “Ik krijg die vraag heel vaak. Zeker vandaag. Het probleem is dat ik er geen antwoord op kan geven. De toekomst blijft een vraagteken.” En toch heeft Vantornout mooie vooruitzichten: de trouw. “Op 19 mei stap ik in het huwelijksbootje. Nota bene op mijn verjaardag. Zo zal ik die datum nooit vergeten”, grapt Vantornout.