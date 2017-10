Vantornout: "Ik blijf crosser tot het seizoenseinde, de toekomst is nog een vraagteken" Dries Mombert

13u49

Bron: Eigen Berichtgeving 0 BELGA Veldrijden Klaas Vantornout vertoeft weer waar hij zich het best voelt. De West-Vlaamse kleigrond. De 35-jarige renner van Marlux-Napoleon Games hervat in de Brico Cross Meulebeke opnieuw de competitie, in wat zijn allerlaatste seizoen als veldrijder wordt. "Ik heb ook nog geen antwoord op wat de toekomst brengt."

Op eigen bodem is het voorlopig nog je dat niet, het allerlaatste veldritseizoen van Klaas Vantornout. De tweevoudig kampioen van België won dan wel in het Zwitserse Baden, met een 25ste plaats in Eeklo en een opgave in Neerpelt is het voorlopig aanmodderen in eigen land. "Ik ben behoorlijk ziek geweest en dat is nooit ideaal bij de start van het seizoen. Maar goed, dat maakt nu niets meer uit."

"Het is overal mijn laatste keer, dus ik probeer er zoveel mogelijk van te genieten. Pas op, ik stel mezelf zeker nog doelen. Ik blijf mijn best doen, dat zal altijd zo zijn. Maar ergens meedoen om te winnen is zo goed als verleden tijd. Daar ben ik realistisch in. Het BK in Koksijde? Wie weet, het zal afhangen van mijn conditie. Ik pik hier en daar wel nog een wedstrijd uit om me te tonen. En dat zullen dan inderdaad de zwaardere zijn."

BELGA

"Dit is een speeltuincross voor Mathieu"

Vantornout won in 2014 nog in Meulebeke. "Het is al even geleden, maar dat maakt het extra leuk om hier terug te komen. Het is een snel rondje. Draaien en keren, een typische speeltuincross voor Mathieu van der Poel. Ik zie hier niemand anders voor de zege. Met enkele percentjes minder wint hij nog en hier heeft hij dan ook nog eens het technisch voordeel op de rest."

Op de geruchten dat Vantornout na het seizoen een rol als ploegleider zou bekleden bij Marlux-Napoleon Games kon de West-Vlaming nog niet reageren. "Ik heb er eerlijk waar geen antwoord op. Ik krijg die vraag constant, maar het blijft een vraagteken voor mij." Nieuwbakken ploegleider Gianni Meersman mag dus op beide oren slapen. Vantornout blijft crosser, tot het doek eind februari ergens definitief neervalt.



BELGA