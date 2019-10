Vanthourenhout soleert naar zege in Berencross in Meulebeke, Iserbyt tweede na valpartij XC

05 oktober 2019

16u01 10 Veldrijden Michael Vanthourenhout heeft de Ethias Cross in Meulebeke gewonnen. De 25-jarige renner van Pauwels Sauzen-Bingoal reed in het eerste deel van de wedstrijd weg bij de tegenstand en soleerde nadien naar de zege. Eli Iserbyt, die ten val kwam, finishte als tweede.

De zesde editie van de Berencross in het West-Vlaamse Meulebeke moest het vandaag stellen zonder Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Man in vorm Eli Iserbyt stond wél aan de start. De 21-jarige West-Vlaming voerde in de tweede ronde een versnelling door, maar kwam vervolgens ten val op de balk.

Iserbyt moest plots aan een achtervolgingsrace beginnen. Toen hij op het punt stond op opnieuw aan te sluiten, ging ploegmakker Michael Vanthourenhout er alleen vandoor. Wat volgde, was een onemanshow die zo’n kleine 40 minuten duurde. Een knappe overwinning voor de jongere broer van Dieter.

In de achtergrond toonde Iserbyt zich de sterkste. Die laatste naderde nog tot op enkele seconden van Vanthourenhout. Een én twee voor Pauwels Sauzen-Bingoal. Belgisch kampioen Toon Aerts moest vrede nemen met de derde plek.