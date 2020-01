Vanthourenhout over Van Aert: “Heel belangrijk dat hij erbij is” Redactie

20 januari 2020

Quinten Hermans kwam als zevende naam uit de bus in de selectie van bondscoach Sven Vanthourenhout voor het WK veldrijden in het Zwitserse Dübendorf (1-2 februari). De overige zes namen lagen eigenlijk al op voorhand vast. Het zijn Belgisch kampioen Laurens Sweeck, Wout van Aert, Eli Iserbyt, Toon Aerts, Tim Merlier en Michael Vanthourenhout die de Belgische kleuren zullen verdedigen in Zwitserland.

Van Wout van Aert verwacht de bondscoach veel. “Het is heel belangrijk dat hij erbij zal zijn. Ook naast de fiets”, zegt Vanthourenhout. “Van Aert is een leider, iemand die ook echt op tafel durft te slaan. Ik wilde hem er absoluut bij, zelfs als hij bij wijze van spreken nog geen top-10 had gereden. Van Aert heeft zijn palmares, ook op de weg, dus de jongens kijken sowieso naar hem op. Niet alleen de andere profs, maar ook mijn volledige selectie en mijn staf.”

Vanthourenhout over de sterkte van zijn brede kern:

Vanthourenhout over de verschillende hanen op de Belgische erf en Van der Poel:

Vanthourenhout over de keuze voor Quinten Hermans boven Gianni Vermeersch: