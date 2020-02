Vanthourenhout over Thibau Nys: “Hij heeft een enorme persoonlijkheid” MCA/TLB

02 februari 2020

Bondscoach Sven Vanthourenhout verscheen uiteraard opgetogen voor de microfoon van VTM Nieuws in Dübendorf. Bij de junioren gingen de Belgen immers met alle medailles aan de haal. Thibau Nys pakte het goud, Lennert Belmans het zilver en Emiel Verstrynghe het brons. “Daar heb ik van gedroomd. Dit is de kers op de taart”, aldus Vanthourenhout. “We rijden al het hele seizoen de wereldbeker met deze renners en ze hebben een hechte band gesmeed. Als je dan ook dit resultaat kan boeken, dan is dat fantastisch.”

Over de nieuwe wereldkampioen bij de junioren is Vanthourenhout vol lof. “Thibau staat op alle vlakken ver voor op zijn leeftijd”, aldus Vanthourenhout. “Hij heeft een enorme persoonlijkheid. Nu al. Dit is een heel mooi moment in zijn nog jonge leven. Wat er nog komt is op dit moment nog niet echt belangrijk. Want we weten dat een wereldtitel bij de junioren niet altijd veel betekent. Thibau moet hier nu vooral van genieten en van daaruit proberen verder te groeien.”