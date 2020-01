Vanthourenhout neemt Hermans als zevende man mee naar WK veldrijden. Ontdek hier de volledige selectie Redactie

20 januari 2020

12u01 10 WK veldrijden Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft in Tubeke zijn selectie bekendgemaakt voor het WK veldrijden. De zeven Belgen die op 2 februari in het Zwitserse Dübendorf Mathieu van der Poel van de wereldtitel moeten houden in het Zwitserse Dübendorf zijn Belgisch kampioen Laurens Sweeck, Eli Iserbyt, Toon Aerts, Tim Merlier, Wout van Aert, Michael Vanthourenhout en Quinten Hermans. Die laatste krijgt dus de voorkeur op onder anderen Gianni Vermeersch.

“Ik denk niet dat het een moeilijke keuze was (tussen Hermans en Vermeersch, red.)”, opende Vanthourenhout zijn uitleg (zie video boven). “Zoals wel vaker de voorbije jaren vond Vermeersch zijn betere benen in de kerstperiode en ook daarna was hij goed. Maar het was ook duidelijk dat het net niet genoeg was om echt in de weegschaal te liggen met Hermans. Ik denk dat hij dat ook zelf wel wist. Dat hij erop hoopte is logisch, iedereen is ambitieus om naar een WK te gaan. Maar daarvoor had hij gisteren in Nommay al echt moeten verrassen.”

“De keuze voor Quinten Hermans is er één op basis van zijn regelmaat van afgelopen seizoen”, zei Vanthourenhout ook nog. “Rond nieuwjaar heeft Hermans een dipje gehad en oor het BK is hij ook ziek geworden, waardoor ik wist dat hij daar niet zijn beste benen had. Maar Hermans heeft wel wedstrijden gewonnen, daar is Vermeersch niet in geslaagd. Hij heeft vooral die uitschieter gemist, zoals een podiumplaats op het hoogste niveau. Dat heeft uiteindelijk het verschil gemaakt. Je ziet ook dat Hermans aan het groeien is.”

Vanthourenhout had het ook over Wout van Aert. De renner van Jumbo-Visma is geselecteerd en kan zo in principe op zoek gaan naar zijn vierde wereldtitel in het veld. “Sinds hij revalideerde, heb ik hem minstens twee keer per week gehoord. Van Aert is een voorbeeld om mee samen te werken en zijn goesting is het WK te rijden is de voorbije weken alleen maar gegroeid. Én hij is ook ambitieus. Ik verwacht heel goeie Van Aert. Sowieso de beste van dit seizoen. Ik ben overtuigd dat hij hele belangrijke rol zal spelen.”

“Brede kern kan onze sterkte worden”

“We hebben een heel sterke, brede kern”, zegt Vanthourenhout ook nog. “Ze hebben dit seizoen allemaal getoond dat ze een zeer hoog niveau kunnen halen. Dat kan onze sterkte worden. Uiteraard is Mathieu van der Poel er, maar ik denkt dat de sterkte van onze ploeg misschien wel een voordeel kan opleveren. Hopelijk krijgen we een spannende strijd, maar net zo goed kan het al na een halve ronde beslist zijn. We hebben veel respect voor Van der Poel, maar we zullen het hem zo lastig mogelijk maken.”

Vorig jaar, op het WK in het Deense Bogense, kwam er voor ons land slechts één gouden medaille uit de bus. Die was voor Sanne Cant bij de vrouwen elite. Bij de mannen elite ging de wereldtitel naar het Nederlandse fenomeen Mathieu van der Poel, zilver was voor Van Aert en brons voor toenmalig Belgisch kampioen Toon Aerts. Iserbyt sloot zijn carrière bij de beloften af met brons achter Tom Pidcock. Bij de junioren ging het zilver naar Witse Meeussen en het brons naar Ryan Cortjens, met ook nog een eervolle vermelding voor de vierde plaats van eerstejaars Thibau Nys. In totaal kwam België zo op zes medailles: één keer goud, drie keer zilver en twee keer brons.

