Vandenhaute pleit voor hervormingen in het veldrijden: “Natuurlijk zal ik tegenkanting krijgen” Redactie

26 november 2018

18u28

Bron: Belga 0 Veldrijden Wouter Vandenhaute nam Dwars door Vlaanderen op in zijn Flanders Classics en dat legde de koers, waarvan de 74e editie maandag werd voorgesteld, geen windeieren. Dwars door Vlaanderen kreeg (ten koste van de Driedaagse De Panne) een plaats op woensdag tussen Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen en promoveerde naar de WorldTour. Als nieuwe eigenaar van de Superprestige wil Vandenhaute nu ook in het veldrijden hervormen.

"Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om Dwars door Vlaanderen tussen Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen te krijgen. Maar nu past de puzzel perfect", zegt Vandenhaute. "Ook het veldrijden is aan hervormen toe. In die kalender kan een kat haar eigen jongen niet meer terugvinden. Er zijn drie klassementen en een pak te veel crossen. Steeds maar komen er wedstrijden bij. Het moet kwalitatief veel beter dan wat we nu soms zien. Ik wil hervormen, een betere structuur uittekenen. Natuurlijk zal ik tegenkanting krijgen, wordt het opnieuw duwen en trekken, maar dat deert me niet. Het moet allemaal veel overzichtelijker worden. Maar voor morgen is het nog niet.”