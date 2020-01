Vandenbosch na titel bij beloften: “Dit is een emotionele overwinning” MCA/YP

Toon Vandebosch (Pauwels Sauzen-Bingoal) kroonde zich in Antwerpen voor de eerste keer in zijn carrière tot Belgisch kampioen bij de beloften. Al werd het aan het eind wel nog even spannend nadat Niels Vandeputte na een indrukwekkende inhaalrace nog even kwam opzetten. “Dit is een emotionele overwinning”, zegt de jongeling, die ook zijn broers en zijn supporters nog eventjes in de bloemen zette.