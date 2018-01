Vandaag definitieve WK-selectie: met of zonder Pauwels? JDK

22 januari 2018

Vandaag om 12.30 uur maakt bondscoach Sven Vanthourenhout zijn definitieve selectie(s) bekend voor het WK veldrijden op 3 en 4 februari in Valkenburg. Bij de elite krijgen de eerste drie Belgen in de UCI-ranking automatisch startrecht. Dat zijn in principe Van Aert, Sweeck en... Pauwels. Vraag is of de UCI zich daarbij baseert op de ranking van daags na het BK of het nieuwe, na Nommay aangepaste klassement. In dat laatste geval zou Pauwels wel eens uit de boot kunnen vallen. "Dan is Kevin geen certitude meer", aldus Vanthourenhout, die zijn huiswerk naar eigen zeggen al wel een paar weken klaar heeft."Nommay was in die zin niet meer allesbepalend."



Aerts, Vanthourenhout en nu ook Merlier zijn 'incontournable'. Dat houdt nog maximaal twee plaatsen open. Adams gaf in Frankrijk op en mag worden geschrapt. Dus wordt het kiezen (of niet?) tussen Soete en Hermans.