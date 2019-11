Van Stybar over Bardet tot Wallays: de wegwielrenners in het veld zijn bijna niet meer bij te houden DMM

29 november 2019

12u56 1 Veldrijden Wat hebben Heinrich Haussler, Jelle Wallays en Romain Bardet gemeen? Alle drie doken ze deze winter het veld in. De wegwielrenners die aan cyclocross doen in de winter zijn bijna niet meer bij te houden.

Sinds Mathieu van der Poel, Wout van Aert en andere Tim Merliers weten we het (opnieuw): wegwielrennen is wel degelijk te combineren met veldrijden. Dat de ene die combinatie al vlotter realiseert dan de andere is niet meer dan logisch. Het is weinigen gegeven om in één jaar zowel in het veld als op de weg mee te doen om de prijzen.

Van der Poel en Van Aert zijn daarin eerder uitzonderingen. In een verder verleden lukte het Stybar ook wel eens. De Tsjech werd in de winter van 2014 tussen twee wielerseizoenen in wereldkampioen cyclocross in Hoogerheide. Daarna was het voor ‘Stybi’ een pak moeilijker om op beide terreinen te schitteren.

Bovendien waren het tot nu vooral veldrijders die het probeerden op de weg. Denk maar aan Lars Boom en Sean De Bie. Na hun overstap kwamen zij ‘s winters nog eens terug om hun oude liefde voor het veld bot te vieren. Met even veel plezier, maar het moet ook gezegd met minder spraakmakende resultaten dan in het verleden.

Het nuttige aan het aangename koppelen

Die trend is de voorbije jaren alleen maar versterkt. Stybar komt deze winter opnieuw aan een veldrit of zes. Ook Boom en Stybar komen straks aan meer dan een handvol veldritten. De Tsjech begint volgende week in Essen aan z’n eerste cross. “Pure ‘fun’ voor mij”, vertelde Stybar enkele weken geleden nog in onze krant. “Ik hou van de geweldige sfeer en het fantastische publiek, zeker in de drukke kerst- en nieuwjaarsperiode.”

Toch is aan die plezante tijd in het veld ook een praktische kant verbonden. “Crossen is de perfecte aanvulling op mijn voorbereidingswerk, dat ik voor het grootste deel nog altijd búiten verricht”, vertelde Stybar nog. “De korte, stevige inspanningen zijn wél ‘bruikbaar’ in de finale van een voorjaarsklassieker. Die kan ik moeilijk simuleren op de weg, waar het eerder om duurtrainingen gaat met gelijkmatiger tempo.”

Net daarom lijkt het er op dat nu ook steeds meer wegwielrenners naar het veld komen. De voorbije weken waren de posts van wielrenners die het eens probeerden in het veld niet weg te denken op sociale media. In plaats van ex-crossers komen nu ook ‘gewone’ wegwielrenners naar de cyclocross. Tot aan Romain Bardet en Liliane Calméjane toe. Bij wijze van afronding een overzicht onder de foto van Zdenek Stybar.

Romain Bardet: 3de in Cournon

Jawel, niemand minder dan de bolletjestrui van de afgelopen Tour dook vorig weekend het veld in. Bardet deed in de buurt van de Puy de Dôme mee aan de ‘Cyclocross de Cournon d’Auvergne’ en werd prompt derde. Grote namen stonden niet op het startblad van 50 renners. Bardet werd voorafgegaan door Quentin Navarro en Ugo Bertrand.

“Het was wel cool”, reageerde de kopman van AG2R. “Ik heb me een week specifiek voorbereid om hier goed voor de dag te komen. Het veldrijden maakt dit jaar deel uit van mijn voorbereiding op het wegseizoen. Ik wil er zoveel mogelijk afwerken voor ik in januari naar Australië trek. Het helpt om mijn trainingen in de winter te breken.”

Romain Bardet au cyclocross de Cournon d'Auvergne pic.twitter.com/CUTgJ6CO8I Bruno63(@ Bruno63_1974) link

Jelle Wallays: 25ste in Ardooie

Ook Mister Parijs-Tours ging deze winter al z’n geluk beproeven in het veld. Jelle Wallays stond traditiegetrouw weer aan de start in de veldrit van Ardooie. De renner van Lotto Soudal deed het voor eigen volk verre van slecht met een 25ste plaats. ‘Wally’ moest aan de meet 8:15 toegeven op winnaar Gianni Vermeersch. Daarmee was hij de laatste renner die niet gedubbeld werd.

Jimmy Turgis: 46ste in Koksijde

Nog een Franse renner die de voorbije weken in de veldrituitslagen sloop: Jimmy Turgis. De 28-jarige Fransman haalde zelfs de Franse selectie voor de Wereldbeker in Koksijde. In het zand van het domein rond de luchtmachtbasis in Koksijde werd Turgis 46ste. Op vier ronden van het einde werd hij gedubbeld door Mathieu van der Poel.

😍 Devant des milliers de spectateurs, @JimmyTurgis a bataillé dans le plus grand bac à sable de Belgique pour terminer 46e de la #TelenetUCICXWC à Koksijde.



🙌 Une belle expérience pour cet amoureux de la discipline.



📸 @Yefrifotos l #ThereIsNoTry pic.twitter.com/83dv8w8F7s VITAL CONCEPT - B&B HOTELS(@ VitalConcept_BB) link

Heinrich Haussler: 27ste in Hittnau

Jawel, zelfs Heinrich Haussler dook deze maand de modder in. De Australische Duitser van Bahrain-Merida deed in Zwitserland mee aan de EZK-cross in Hittnau. Haussler werd 27ste op meer dan 7 minuten van winnaar Marcel Meisen. Ook David van der Poel, Dieter Vanthourenhout en Wietse Bosmans deden er mee.

Sean De Bie: 16de in Ardooie

31ste in Niel en 16de in Ardooie. Dat zijn de voornaamste uitslagen van Sean De Bie in het veld. De Bie reed in z’n jeugdjaren in het veld, maar wil nu na een half wegseizoen - De Bie liep bij een aanrijding in het voorjaar zware blessures op - het veld gebruiken om op te bouwen richting 2020. “Sinds september train ik af en toe in het bos. Ik wil me vooral nog eens amuseren in het veld”, liet hij voor de cross in Ardooie optekenen.

Lars Boom: 19de in Woerden

Ook De Bie’s ploegmaat Lars Boom komt deze winter weer veldrijden. De Nederlander kwam de voorbije jaren wel al vaker eens langs in het veld. Boom rijdt deze winter een cross of tien. Z’n beste resultaat tot nu toe was een 19de plaats in de Nacht van Woerden. Boom zit voor volgend jaar trouwens nog altijd zonder ploeg.