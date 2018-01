Van Kessel pakt bloemen in Leuven na straffe solo in cross zonder grote tenoren Glenn Van Snick

16u03 0 BELGA Veldrijden Corné van Kessel heeft de bloemen weggekaapt in de zesde manche van de Soudal Classics. De Nederlander rondde in Leuven in een cross zonder grote tenoren een solo bijzonder fraai af. Frans kampioen Clément Venturini werd verrassend tweede, Michael Vanthourenhout mocht mee op het podium. Het is voor de renner van Telenet-Fidea Lions de twee zege van het seizoen, eerder triomfeerde hij in Hasselt.

Organisator Erwin Vervecken dacht de ideale datum te hebben geprikt. In de modder van Leuven zouden alle favorieten een week voor de nationale kampioenschappen hun benen nog een laatste keer willen testen. Helaas voor de ex-wereldkampioen pakte die wens verkeerd uit. Alle toppers zochten na Baal immers zuiderse oorden op. Mathieu van der Poel zit in het Spaanse Benicassim, Wout van Aert trok naar Loutraki in Griekenland. Bovendien verkozen ook Laurens Sweeck en Toon Aerts na de dolle eindejaarsperiode nog even op adem te komen. Geen titanenduel, wel hét moment voor de jongens vanop de tweede rij.

Frans kampioen Clément Venturini schoot als een pijl uit de startblokken, terwijl ook Corné van Kessel, Thijs Aerts en Kevin Pauwels hun start niet misten. Het kwartet sprokkelde snel een handvol seconden bij mekaar, maar lang bleven de leiders niet bij elkaar. Van Kessel gaf er in het begin van de tweede ronde namelijk een stevige snok aan. Aerts moest eraf, Venturini en Pauwels konden even later wel opnieuw aansluiten. Het was evenwel uitstel van executie.

Tuimelpertes

Niet door een nieuwe snedige demarrage van de Nederlander, wel omdat zijn metgezellen halfweg cross zichzelf de das omdeden. Eerst koos Pauwels voor een vreemde fietswissel én schatte een onschuldige bocht volledig verkeerd in, nadien mispakte ook Venturini zich compleet aan een sprongetje over de beek. Van Kessel alleen, en klaar voor een solo-slim. In een mum van tijd sprokkelde de man van Telenet-Fidea Lions tien seconden bij elkaar. Intussen had Michael Vanthourenhout zich gemeld bij het achtervolgend en onfortuinlijk groepje, maar ook hij kreeg de kloof niet kleiner. Tien seconden liepen gestaag op tot een halve minuut.

Dan was de strijd om de podiumplekken spannender, met een kwieke Venturini als grote verrassing. De Franse kampioen hervond zijn tweede adem en liet zijn concurrenten ter plaatse. Van Kessel bedreigen kon hij niet, maar qua visitekaartje afgeven aan het Vlaamse crosspubliek kon dat zeker tellen. Van Kessel haspelde ondertussen zijn laatste rondje op cruisecontrol af, een straffe solo van de Nederlander. Na zijn zege in Hasselt zijn tweede triomf van het seizoen. De Fransman greep de tweede stek, Vanthourenhout mocht mee op het podium.

"In crossen als deze moet je gewoon alles uit de kast halen"

"Het is niet gemakkelijk om als favoriet van start te gaan", reageerde Van Kessel, "dus dat geeft deze zege nog dat tikkeltje meer glans." Clément Venturini was echt wel sterk", deed Van Kessel zijn verhaal, "maar door een foutje van hem kon ik bij hem wegrijden. Pauwels en Vanthourenhout zaten niet ver, maar gelukkig kon ik mijn kloofje uitbreiden. Ik had niet veel voorsprong en op het einde zat ik er wel wat door, maar gelukkig pak ik wel de zege en dat doet deugd."

In afwezigheid van de toppers en andere grote namen moest Van Kessel zijn slag slaan. "In crossen als deze moet je gewoon alles uit de kast halen", herhaalde hij nog eens, "dan kan je iets proberen. In die andere wedstrijden probeer ik ook mijn mannetje te staan, en dat lukt best met mooie ereplaatsen, maar als je kan winnen zoals hier, moet je dat voluit proberen. Het loopt gewoon heel goed momenteel, dit is misschien wel mijn beste seizoen uit mijn carrière." En wat met het nationaal kampioenschap volgende week? "Dat wordt een strijd om de tweede plaats na Mathieu", beseft de Nederlander.

Loes Sels snelt naar de zege bij vrouwen

Loes Sels triomfeerde bij de vrouwen. Ze reed van start tot finish aan de leiding. Thalita de Jong en Carmen Alvarado vervolledigden het podium.

Net zoals bij de mannen elite was het armoe troef op de deelnemerslijst bij de vrouwen: geen Sanne Cant, Maud Kaptheijns, Pauline Ferrand-Prévot, Lucinda Brand, Nikki Brammeier, Laura Verdonschot, Katie Compton, of Marianne Vos aan de start. De kans bij uitstek dus voor andere vrouwen om te schitteren. En het was Loes Sels die zich al meteen na de start roerde. Meteen verzamelde ze enkele lengtes op het Experza-Footlogix-duo Manon Bakker en Thalita de Jong, pas toe aan haar tweede wedstrijd na bijna een jaar afwezigheid in het veld.

Achter hen volgde Ellen Van Loy met de jonge Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado. Jolien Verschueren, zaterdag nog aan het feest in een kleine cross in Gullegem, miste haar start compleet en zou zelfs later uit de wedstrijd stappen. Sels nam steeds meer afstand, in de strijd om de ereplaatsen kregen we een achtervolgend trio met Van Loy, Alvarado en Thalita De Jong.

Onze landgenote van Crelan-Charles was gaan vliegen, ze soleerde naar de zege. De Jong won de strijd om plaats twee van Alvarado. Van Loy viel met een vierde plek naast het podium.

Jarno Bellens triomfeert bij junioren

Jarno Bellens heeft bij de junioren gewonnen. Hij haalde het op het militaire domein van Leuven voor Gerben Kuypers en Xander Geysels.

Al vroeg in de wedstrijd namen drie renners afstand van de rest van het pak. Gerben Kuypers, Witse Meeussen en Jarno Bellens. De rest streed voor de ereplaatsen en kwam er niet meer bij te pas. Het was Bellens die met nog twee rondes voor de boeg een stevige versnelling uit de benen schudde en zijn metgezellen onder druk zette. Materiaalpech nekte evenwel Meeussen die een podiumplaats in rook zag opgaan. Kuyppers probeerde terug op het wiel te komen van Bellens, maar slaagde daar niet in en zou vrede moeten nemen met een tweede plaats.

In de strijd om de derde plek leek Arno Van den Broeck op weg naar de derde plaats, maar in de laatste ronde zag hij nog Xander Geysels en Niels Vandeputte aansluiten. Het was Geysels die uiteindelijk naar de derde plaats sprintte

Bij de nieuwelingen was Dante Coremans (Callant-Doltcini) aan het feest. De tweedejaars nieuweling was sterker dan zijn teamgenoot Arne Baers en Jelle Harteel van Pauwels Sauzen-Vastgoedservice. De winnaar van vorig jaar reed bijna van start tot finish aan de kop en pakte zo zijn tweede overwinning op rij in Leuven.