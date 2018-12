Van Kessel klieft in Zilvermeercross het gretigst door het zand, team-Nys boven in Mol GVS

02 december 2018

16u02 0 Veldrijden Corné van Kessel heeft de Zilvermeercross in Mol gewonnen. De Nederlander van Telenet-Fidea Lions liet op drie ronden van de meet zijn naaste belagers achter. Dat na uitstekend ploegenspel, want met ook Jim Aernouts en Thijs Aerts op het podium trekt Sven Nys als een bijzonder tevreden ploegleider huiswaarts.

Crossen zonder de absolute toppers, part 2. Na gisteren in Hasselt - waar Kevin Pauwels na bijna drie jaar nog eens won - kwamen ook in de Zilvermeercross in Mol de grote kanonnen niet aan de start. Alweer het woord aan de zogenaamde mindere Goden dus. Corné van Kessel was de eerste die in het zand een bommetje gooide, hij kreeg snel het gezelschap van Telenet Fidea-ploegmaats Jim Aernouts en Thijs Aerts. David van der Poel - de laureaat van vorig jaar - was de vierde pion vooraan. Tom Meeusen vond na een lastige start even later de aansluiting.

@TFLions alweer op de afspraak vandaag in #mol. #klasse pic.twitter.com/hBgIxW3OY7 Sven Nys(@ sven_nys) link

Meeusen schudde halfweg flink aan de boom. Van Kessel kroop in het wiel en ook Aernouts schaarde zich enkele hectometers later bij het drietal. De man van Corendon-Circus geraakte dus niet weg, waarna de Nederlander van het gezelschap dan maar zelf flink op de pedalen ging staan. Dat was wél de beslissende aanval. Van Kessel pakte in een mum van tijd tien seconden op Aernouts, terwijl Meeusen een flinke dreun kreeg en door alles en iedereen werd voorbijgesneld. Einde verhaal.

Dankzij het ploegspel - Van der Poel zat in de tang van Aerts en Aernouts - vertoefde Van Kessel in een zetel. Zijn zege kwam dan ook niet meer in gevaar, vlak voor de finish slaagde hij er zelfs in om de lastige zandstrook die stevig bergop gaat schijnbaar moeiteloos te overbruggen. Met dat knap nummertje was het overduidelijk: zijn tweede overwinning van het seizoen - hij won eerder in het Luxemburgse Contern - was verdiend.

Maar het feestje van Telenet-Fidea kon nog beter: Aernouts bezette immers de tweede plek, terwijl Aerts de laatste podiumstek innam.