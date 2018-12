Van der Poel zet zijn zegereeks voort in Sint-Niklaas: zestiende overwinning is een feit XC

22 december 2018

16u03 0 Veldrijden Mathieu van der Poel heeft de Waaslandcross in Sint-Niklaas gewonnen. Voor de Nederlander was het zijn zestiende zege van het seizoen. Een sterke Quinten Hermans finishte als tweede. Tom Meeusen werd derde.

Wout van Aert, Toon Aerts en Laurens Sweeck zetten alles op de Wereldbekermanche van morgen in Namen en waren er daardoor niet bij in Sint-Niklaas. Mathieu van der Poel stond wél aan de start van de Waaslandcross. Waarom een veldrit laten schieten? De Nederlander wint toch o zo graag. En hij heeft geen klassement in de Wereldbeker te verdedigen.

Terug naar vandaag. Van der Poel besloot niet te voortvarend van start te gaan. Verre van. Ook hij weet dat er morgen een loodzware cross op het programma staat. Zo bleef de Europese kampioen lange tijd in het wiel zetten, tot hij iets voor halfweg koers een eerste speldenprik uitdeelde.

Taaie Hermans

Slechts twee renners hadden een antwoord in huis op de versnelling van Van der Poel: Tom Meeusen en Quinten Hermans. Vooral die laatste toonde zich een taaie klant. Bij een nieuwe versnelling van Van der Poel was Hermans de enige die tegenspartelde.

Het verschil bedroeg lange tijd acht seconden, maar in het laatste kwartier moest Hermans zich wel neerleggen bij het meesterschap van Van der Poel. Seizoenszege nummer zestien was een feit. Hermans werd tweede, Meeusen mocht als derde mee op het podium.