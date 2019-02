Van der Poel zet kers op de taart na geweldig seizoen: “Er viel toch wat gewicht van mijn schouders toen ik over de aankomst reed” TLB

03 februari 2019

16u40

Bron: Sporza 0 Veldrijden Mathieu van der Poel heeft zijn tweede wereldtitel bij de elites beet. De 24-jarige Nederlander domineerde het hele seizoen en mag zich nu ook officieel de beste veldrijder ter wereld noemen. “Ik blaakte van het vertrouwen, maar het WK is altijd een moeilijke cross om te winnen”, aldus Van der Poel in Bogense.

“Er viel toch flink wat gewicht van mijn schouders toen ik over de aankomst reed”, aldus Van der Poel bij Sporza. “Het was ook geen gemakkelijke cross. Ik startte met rhino-banden, maar het was niet gemakkelijk om daarmee te rijden en veel snelheid te maken.De wedstrijd was lang voor mij, maar eindelijk vallen de puzzelstukjes weer echt mooi in elkaar. Van Aert reed een sterk eerste deel van de race en ik besefte dat ik mentaal sterk moest zijn toen hij terugkeerde. Dat is gelukt en ik ben blij dat ik de wereldtitel uiteindelijk opnieuw gepakt heb.”

“Ik heb een geweldig seizoen gekend en ik blaakte van het vertrouwen. Maar het blijft een WK en dat is altijd lastige wedstrijd om te winnen. Ik ben blij dat ik de regenboogtrui weer kan dragen, dat is te lang geleden. Of mijn opa (Raymond Poulidor, red.) nu trots zal zijn? Dat is hij altijd wel, denk ik.”

