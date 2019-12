Van der Poel zet de puntjes op de ‘i’ in Overijse, ‘MVDP’ wint Druivencross voor de vierde keer DMM

15 december 2019

Het heeft welgeteld één dag geduurd, maar Mathieu van der Poel weet weer wat winnen is. De wereldkampioen was daags na zijn derde plaats in Ronse de beste in de Druivencross van Overijse. En dat voor de vierde keer in z'n carrière.

Te veel kilometers op stage. Een mindere dag. Een héél sterke Toon Aerts. Het is een greep uit de verklaringen waarom Mathieu van der Poel gisteren z’n eerste cross van het jaar verloor in Ronse. De wereldkampioen eindigde na 408 dagen voor één keer niet op de hoogste trede. Het moest natuurlijk ooit eens eindigen.

Vraag was of het in Overijse opnieuw kon herbeginnen. Van der Poel had in de Vlaams-Brabantse gemeente in elk geval goeie herinneringen om op terug te kijken. Hij won er de Druivencross in 2015, 2016 en 2017. Bovendien was hij er op 17 april van dit jaar ook de eerste aan de meet in de Brabantse Pijl.

Na één ronde nam de wereldkampioen Pidcock, Iserbyt en Hermans mee aan de kop van de wedstrijd. Ei zo na kwam daar nog een vijfde ‘veldrijder’ bij. Een loslopende hond zorgde voor een geanimeerde passage in de cross. Enkele renners werden gehinderd, maar alles kon zonder ongelukken verlopen.

Eens de hond verdwenen was, kwam Toon Aerts ten tonele. De Belgische kampioen was na de start wat achterop geraakt. Net op het moment dat hij de aansluiting wou maken bij het leiderskwartet ging Van der Poel ervandoor. De Nederlander had duidelijk een beter gevoel dan gisteren.

Eens vertrokken aan het begin van de derde ronde was er geen houden aan. Pidcock en Hermans weerden zich nog, maar dichter komen zat er nooit meer in. Van der Poel bleef ook na een halve cross nog doorkachelen in de modderige grasvlakten van Overijse. Een occassionele slipper werd snel gecorrigeerd.

En dus kon de Nederlander na één uur veldrijden weer z’n armen in de lucht gooien. De derde plaats in Ronse lijkt niet meer dan een ‘accident de parcours’. Pidcock en Hermans finishten op twee en drie. Aerts werd vierde. Alles dus weer een beetje bij het oude. MVDP op 1.