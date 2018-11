Van der Poel zegeviert voor het eerst in Niel: Europese kampioen houdt Aerts van derde overwinning op rij in Jaarmarktcross XC

10 november 2018

16u01 0 Veldrijden Mathieu van der Poel heeft in de Jaarmarktcross in Niel de tweede manche van de DVV Verzekeringen Trofee gewonnen. De Nederlander maakte het verschil in het tweede deel van de wedstrijd. Toon Aerts en Laurens Sweeck finishten respectievelijk als tweede en derde.

Toon Aerts schreef de voorbije twee edities van de Jaarmarktcross op zijn naam, maar toen stonden Mathieu van der Poel en Wout van Aert niet aan de start. De wereldkampioen ontbrak vandaag opnieuw in Niel, Van der Poel was wél aanwezig. Ging de Nederlander een nieuwe onemanshow opvoeren?

Van der Poel ging alvast niét voortvarend van start. De Europese kampioen sloeg in ronde drie wel een bres dankzij een technisch hoogstandje. En wanneer de jongste zoon van Adrie een bonus heeft, is de koers meestal gereden. Vandaag niet. Laurens Sweeck, Toon Aerts en Lars van der Haar wisten zowaar terug te keren.

Vooral Sweeck toonde zich een taaie klant, maar onze landgenoot van Pauwels Sauzen-Vastgoedservice zag hoe Van der Poel toch andermaal een klasse te sterk was. De Nederlander werkte de laatste twintig minuten op z’n eentje af. De zege in Niel was een prooi voor hem. Aerts ging nog met de tweede plek aan de haal, Sweeck finishte als derde.

In het klassement van de DVV Trofee blijft Aerts leider. De Antwerpenaar won op Allerheiligen met de Koppenbergcross in Oudenaarde de openingsmanche van het seizoen. De derde manche wordt op 18 november in Hamme gereden.