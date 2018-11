Van der Poel zegeviert in Flandriencross, ploegmakker Meeusen knap tweede XC

18 november 2018

16u01 8 Veldrijden Mathieu van der Poel heeft in Hamme de derde manche van de DVV Verzekeringen Trofee gewonnen. De Nederlander nam Tom Meeusen vanaf het begin op sleeptouw, waarna hij zijn ploegmakker in de slotfase overboord gooide.

Geen Wout van Aert in de Flandriencross, Mathieu van der Poel was er wél bij. En de Europese kampioen pakte uit met zijn handelsmerk: als een komeet van start gaan. Enkel Tom Meeusen kon de Nederlander bijbenen. Van der Poel was vervolgens niet zinnens zijn ploegmakker overboord te gooien. Integendeel. Hij nam Meeusen mee op sleeptouw.

Het duo van Corendon-Circus reed nadien almaar verder weg van de tegenstand. Klassementsleider Toon Aerts had daarnaast geen geweldige dag en is zo een deel van zijn voorsprong kwijt. ’t Wordt nog spannend in de DVV Verzekeringen Trofee.

Even werd er gedacht dat Meeusen de zege cadeau ging krijgen. Maar Van der Poel knalde in de slotfase toch weg van zijn ploegmaat. Seizoenszege nummer elf was zo een feit voor de jongste zoon van Adrie Van der Poel. Meeusen was een knappe tweede. Laurens Sweeck won de sprint voor de derde plek.