Van der Poel wint WK met sprekend gemak: “Ik denk dat ik de perfecte race rijd” MCA/TLB

02 februari 2020

16u01 10 WK veldrijden Wat een demonstratie. Mathieu van der Poel mag zich voor de derde keer in zijn carrière wereldkampioen veldrijden noemen. De Nederlander maakte al in de eerste ronde het verschil en had veel tijd om na te denken over zijn viering. Van der Poel koos er uiteindelijk voor om op de meet een diepe buiging te maken voor zijn fiets. “Ik denk dat ik de perfecte race heb gereden.”

“Dit is heel speciaal", opende Van der Poel. “Dit WK was één van de voornaamste doelen van dit veldritseizoen en uitgerekend vandaag heb ik een van mijn beste dagen. Dit was een zeer eerlijk parcours, ik wist dat de sterkste man in koers ook zou winnen. Het was loodzwaar, één van de zwaarste wedstrijden die ik ooit heb gereden. Er was de regen, maar toen het droog was, werd het nog pittiger. Omdat de modder opdroogde.”

Van der Poel reed al in de eerste ronde weg. Met de vingers in de neus knalde hij naar een nieuwe regenboogtrui. “Dat ik snel het verschil kon maken, gaf me vleugels", gaf Van der Poel toe. “Ik denk dat ik de perfecte race heb gereden. Het is mijn derde wereldtitel, maar uiteraard blijft dat speciaal.”