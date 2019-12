Van der Poel wint spelenderwijs in Mol, zelfs een late val houdt de wereldkampioen niet tegen DMM

01 december 2019

15u57 12 Veldrijden Mathieu van der Poel heeft de Zilvermeercross in Mol gewonnen. De wereldkampioen haalde het spelenderwijs - hij wachtte meermaals op broer David. Bovendien moest hij na een late val nog met Thijs Aerts en Tom Meeusen afrekenen in de slotronde.

Wat doet een mens als hij elke cross waar hij dit jaar al aan deelnam won? Juist, dan gaat hij gewoon door op z’n elan. Mathieu van der Poel kon aan het Zilvermeer in Mol z’n 21ste cross van het jaar winnen. Bovendien moest hij er niet afrekenen met Eli Iserbyt, Toon Aerts en Michael Vanthourenhout.

Tegenstand moest ‘MVDP’ vandaag voornamelijk in eigen ploeg of zelfs eigen familie zoeken. Tom Meeusen en David van der Poel waren naast de wereldkampioen veldrijden de twee grootste namen aan de start. Moest er dan eigenlijk nog gereden worden?

Het was al snel duidelijk dat Van der Poel heer en meester was - of wat dacht u? Het had soms even weg van een trainingsrit. Van der Poel reed - in lange broek - op z’n dooie gemakje weg in de zandbak. De rest mocht daarna wel nog even terugkomen.

Dat kwam vooral doordat de wereldkampioen z’n oudere broer mee op het podium wilde. Toen de twee halverwege de wedstrijd samen een kloofje hadden, leek een dubbel Van der Poel in de maak. Helaas kon David niet goed volgen in de zandbak.

Z’n jongere broer kon moeilijk van de fiets springen om te wachten, maar drukte wel telkens het tempo. De kans voor de Van der Poels op een dubbel in Mol bleef reëel, maar toen de rest dichterbij kwam, kon de wereldkampioen niet langer wachten.

Met lange halen vertrok Mathieu in het zand, maar een val en een sterke passage van Thijs Aerts zorgden er voor dat we met z’n vieren de slotronde in gingen. Toch twijfelde niemand er echt aan dat de wereldkampioen zou winnen.

Met een snelle slotronde zette Van der Poel de puntjes op de i. Het initiële plannetje lukte ook, want broer David kon Thijs Aerts nog afhouden in de strijd om plaats drie. Met Tom Meeusen op een tweede plaats kleurde het volledige podium in Mol in de rood-witte kleuren van Corendon-Circus.

Van der Poel vertrekt nu op stage naar Benicassim. De wereldkampioen wil in Spanje de basis leggen voor een sterke kerstperiode. Dat betekent wel dat hij de crossen in Essen en Zonhoven van volgende week laat schieten. Aan de anderen om te profiteren van z’n afwezigheid.