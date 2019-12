Van der Poel wint Azencross na imponerende inhaalrace voor Iserbyt, Van Aert knap vijfde Redactie

27 december 2019

15u01 22 Veldrijden Mathieu van der Poel heeft de Azencross van Loenhout gewonnen voor een sterke Eli Iserbyt. De wereldkampioen kwam in de openingsronde ten val, maar lukte daarna een imponerende inhaalrace. Van Kessel eindigde als derde. Wout van Aert, die zijn comeback maakte, reed naar een mooie vijfde plek.

Lang geleden dat we dat nog hadden gezien. Rijen dik stond het publiek in Loenhout. En dat allemaal door de aanwezigheid van Wout van Aert, die zijn comeback maakte in de cross. Hij snelde ook als eerste het veld in met Van der Poel in zijn wiel. Een duel tussen die twee kregen we echter nooit te zien, want ‘MVDP’ kwam vrijwel meteen ten val op de brug. Met een achterstand van ruim 40 seconden tot gevolg. Er wachtte de wereldkampioen een lange inhaalrace.

Voorin sloegen Iserbyt en Van Kessel een gat. Van Aert en co gaven al snel 20 seconden prijs. Het leidersduo leek gaan vliegen. Van der Poel kwam wel onder stoom en knalde op twee ronden tijd naar de achtervolgende groep, waar Van Aert een goeie indruk naliet.

De wereldkampioen moest een ronde op adem komen en zette nadien de turbo op. Op een imponerende manier reed hij eerst naar Van Kessel, die de rol halfweg koers moest lossen bij Iserbyt. Daarna ging het richting Iserbyt. Met nog twee ronden te gaan kregen we een duel uit de oude doos. Een sterke Iserbyt hield lang stand en Van der Poel moest alle zeilen bijzetten om de renner van Pauwels Sauzen–Bingoal te kloppen. In de slotronde kraakte Iserbyt dan toch, Van der Poel zegevierde. Van Kessel werd derde.

En Van Aert? Die deed het bij zijn comeback uitstekend. In de sprint moest hij de vierde plek nog aan Merlier laten, maar de vijfde plaats had hij wel te pakken. Knappe prestatie.