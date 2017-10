Van der Poel wint alweer, maar "morgen kan het echt spannend worden" Dries Mombert

17u14 1 Photo News Veldrijden Zes op zes. Mathieu van der Poel bleef ook in de Brico Cross in Meulebeke foutloos. De Nederlander klopte al spelend Michael Vanthourenhout en Wout Van Aert. Een mens zou zich haast de vraag stellen of de cross van morgen in Ronse wel nog nodig is.

"Jawel, jawel, temperde Van der Poel de feestvreugde. "Morgen krijgen we een totaal andere omloop. Net als vandaag is het afwachten hoe die erbij zal liggen. Vorig jaar was het hier in Meulebeke kurkdroog, terwijl we nu behoorlijk wat regen op ons bord kregen. Ik zag ook wel een sterke Van Aert, hij liet me echt een goeie indruk. Het zou dus wel eens spannend kunnen worden in Ronse."

BELGA

De Nederlandse kampioen vond vandaag een parcours op zijn maat. Een echte Van der Poel-speeltuin, zoals Klaas Vantornout het voor de wedstrijd noemde. "Dat klopt wel. Al hoopte ik eigenlijk op nog iets meer modder. Tijdens de cross werd het wel steeds gladder en dat was leuk. In de eerste ronden driftte ik daardoor drie, vier keer weg. Daarna wisselde ik achteraan naar een grof profiel en zo was de trein vertrokken."

Michael Vanthourenhout hield een ontketende Van der Poel het langst in het vizier. "Ik had hem hier vandaag wel verwacht. Dit is een rondje op zijn maat. Maar ook in Ronse zie ik hem wel zijn ding doen. Hij kwam er al enkele keren goed voor de dag. Dus ja, de cross van morgen heeft zeker nog zin."

Photo News

Michael Vanthourenhout: "Ging vol voor tweede plek"

"Vorige week had ik in Gieten een offday maar dat maakt iedereen wel eens mee. Ik gaf vandaag de bevestiging dat de conditie toch goed is", stelde Michael Vanthourenhout na afloop.



"Ik kende een slechte passage in de zandbak, moest zo tien meter geven op Mathieu Van der Poel en dat mag je nooit doen in het gezelschap van zo'n man. Ik heb het nog wel eens geprobeerd om dichter te komen maar dat lukte niet echt. Daarom besliste ik om vol voor die tweede plaats te gaan en me niet op te blazen. Ook mede met de wedstrijd van morgen in Ronse in mijn gedachten. Hopelijk kan ik nu voldoende recupereren om morgen dan opnieuw goed te presteren", besloot Michael Vanthourenhout.

Photo News

Wout van Aert: "Dacht even aan winst"

"Ik was blij dat het voor de start begon te regenen waardoor het parcours toch ietwat moeilijker werd", stak Van Aert van wal. "Maar ik had niet zo'n goede benen vandaag, dat voelde ik meteen. Dit is hier eigenlijk een heel technisch parcours met veel bochten en draaien en keren. Door de regen werd de ondergrond wat glibberig waardoor de snelheid er meteen werd uitgehaald.



Toen Mathieu van der Poel ging doortrekken moest ik wel passen. Ik dacht wel even aan winst, vooral dan in het begin van de wedstrijd, maar dat gevoel ebte weg toen Van der Poel ging aanvallen. Hopelijk is het morgen anders. Ik sprong nog niet over de balken. Het ontbreekt me daarvoor wat aan vertrouwen. Deze podiumplaats is best meegenomen en eigenlijk niet meer dan normaal, ook al maakte ik een mindere dag door."

Photo News