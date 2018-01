Van der Poel wil topvorm aanhouden: "Belangrijkste crossen moeten nog komen" - schade bij Van Aert valt mee MH

Bron: Belga 42 Photo News Veldrijden Een nieuw jaar, maar dezelfde heerser in het veld. Ook in Baal was Mathieu van der Poel een maat te groot voor de tegenstand en pakte zijn eerste zege in de GP Sven Nys. "Maar de belangrijke dingen komen er nu pas aan."

Vier ronden heeft de tegenstand het zog kunnen volgen van Mathieu van der Poel. Toen versnelde de Nederlander en reed hij in één ronde twaalf seconden weg van dichtste belager Wout van Aert. Aan de aankomst had hij die voorsprong uitgebouwd tot bijna een minuut. "Zo'n echte moddercross was nog eens leuk, maar op het einde werd het nog wel erg fris", bibberde de winnaar achteraf. "De koude viel tijdens de wedstrijd nog best mee, maar op het einde ben je overal zo nat dat het echt koud begint te worden."



Het was ook de eerste zege van de Nederlander op zijn nieuwe Canyon-fiets. Opvallend: ondanks de modder wisselde Van der Poel slechts één keer tijdens de hele wedstrijd. "De remblokken waren volledig weg", vertelde hij. "Door de speciale ondergrond was dat bij veel renners een probleem. Ik wist ook dat ik de wedstrijd kon afleggen met slechts één wissel. Hij is voldoende getest. En nu is hij ook goed bevonden." Van der Poel etaleerde andermaal zijn supervorm. "Ik merk dat ik de wedstrijden in deze drukke periode telkens goed verteer. Maar de belangrijke dingen komen er nu pas aan met de kampioenschappen. Dus nu is het zaak om deze vorm zo lang mogelijk aan te houden."

Schade valt mee bij Wout van Aert na val

Wout van Aert werd voor de vijftiende keer dit seizoen tweede, maar achteraf ging het vooral over zijn valpartij in de allerlaatste meters van de GP Sven Nys. Ondanks de pijnlijke grimas bij het overschrijden van de finish valt de schade goed mee. "Meer dan wat stijfheid morgen zal het niet zijn."

De valpartij gebeurde tijdens de allerlaatste ronde. Vlak voor de aankomst wilde Wout van Aert springen over de balken, maar daarbij liep het mis. "Door de koude had ik geen controle meer over mijn stuur", reconstrueerde hij na afloop. "Ik raakte de tweede balk en zo kwam ik ten val. Mijn schouder maakte een klik, alsof die uit de kom gaat. Maar of die ook effectief uit de kom ging, weet ik niet. Op training heb ik dat ook al vaker meegemaakt en bij het rechtstaan schiet die er altijd wel terug in. Dat gebeurde nu ook. Dat is altijd een kwartiertje pijnlijk, maar buiten wat stijfheid morgen zal het wel meevallen." Op het moment van de val was Mathieu het zegegebaar al aan het maken. Voor de vijftiende keer dit seizoen eindigde Van Aert op de tweede plek. "Op de lastige momenten in de cross, is Mathieu altijd iets sterker. Zo was dat vandaag ook het geval. In de ronde dat hij versnelt, rijdt hij plots twintig seconden sneller dan de anderen. Onmogelijk voor mij om hem dan te volgen."

Toch wil de wereldkampioen zijn hoofd niet laten zakken bij het meesterschap van de Nederlander. Zeker niet met de kampioenschappen in het vooruitzicht. "Misschien moet ik beginnen met tevreden zijn met de stap die ik heb gezet ten opzichte van november. Ik heb het hem toch een paar keer lastig kunnen maken deze kerstperiode. Als ik nu nog wat kan uitrusten en een goed trainingskamp kan doen met ploeg in Griekenland, volgt er hopelijk nog een mooie januarimaand."

Corné van Kessel: "Best mogelijke start van 2018"

Corné van Kessel toonde zich na Mathieu van der Poel en Wout van Aert de beste in de strijd voor de laatste podiumstek in Baal. "Het hoogste haalbare", klonk hij achteraf.

Van Kessel startte niet voortvarend, maar koos op de zware omloop op en rond de Balenberg voor zijn eigen tempo. "Sweeck ging mee met Van der Poel en Van Aert toen die versnelden. Ik ging mijn motor niet opblazen en deed het rustiger aan. Gelukkig kon ik op mijn tempo nog terugkomen op Sweeck en samen met Toon (Aerts, nvdr.) konden we dan strijden voor de derde plek."

In de sprint veroverde de Nederlander de laatste podiumstek. "Op deze zware omloop het hoogst haalbare resultaat. We eindigen nog altijd wel op bijna twee minuten van de winnaar. Ik heb niet alle wedstrijden tijdens de kerstperiode gereden en daar pluk ik vandaag misschien wel de vruchten van. Het is in ieder geval de best mogelijke start van 2018 voor mij."

Gipsverband aan hand voor Michael Vanthourenhout

Marlux-Bingoal kwam helaas niet ongedeerd uit de strijd van Baal. Michael Vanthourenhout bezeerde zich aan de hand bij een zware val op de balken en moest in afwachting van extra onderzoek al in het gips. Dat laat zijn team weten.

Michael Vanthourenhout kwam halfweg de Grote Prijs Sven Nys in Baal hard in aanraking met de tweede van twee balken en bleef een tijdje roerloos liggen in de modder. Geholpen door omstaanders geraakte hij terug in het zadel, om nadien de kortste weg richting camper te nemen. Omwille van een pijnlijke, gezwollen hand trok Michael samen met ploegleider Gianni Meersman maandagavond naar het ziekenhuis van Aalst voor extra onderzoek.

Dat onderzoek toonde voorlopig geen breuken aan, maar wel een kneuzing aan de onderkant van de duim. Om het herstel te bevorderen, werd de getroffen zone ingegipst om de duim te immobiliseren. Een voorlopige maatregel, want dinsdag of woensdag gaat de gips er terug af voor extra onderzoeken die op Nieuwjaarsdag nog niet mogelijk bleken. Pas na dat onderzoek zal er volledige duidelijkheid zijn over de aard van de blessure en een mogelijke inactiviteit.

